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超大豪雨狂炸 巴威螺旋雨帶一波波掃進來 20縣市慎防短延時強降雨

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
巴威颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。聯合報系資料照
巴威颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。聯合報系資料照

中度颱風巴威及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，颱風中心位置在琉球群島附近，朝台灣的方向靠近，它的外圍螺旋雨帶一波波掃進來。整個西半部地區和宜蘭地區，特別是整個北台灣，降雨非常明顯。

林伯東表示，今天截至目前，降雨最明顯的地方是北部山區，大約都有來到100毫米以上的降雨。螺旋雨帶掃進來的地方，包括西半部的平地，甚至到山區，降雨都還在增加當中。

氣象署發布豪雨特報，影響至晚上。今天新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、台北市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、台北市地區、新竹市地區、苗栗縣地區、宜蘭縣地區、雲林縣山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台中以南地區、馬祖及花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率。

超大豪雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區。

大豪雨：北海岸、台北市山區、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區。

豪雨：基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、雲林縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣。

大雨：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、台東縣山區、馬祖地區。

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巴威颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。圖／氣象署提供

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