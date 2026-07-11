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巴威午後距離台灣最近 新北等5地山區防超大豪雨

中央社／ 台北11日電
巴威颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。聯合報系資料照
巴威颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。聯合報系資料照

颱風巴威暴風圈已進入台灣，氣象署表示，今天下午至傍晚巴威距離台灣最近，現在起到傍晚，影響將最明顯，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及台中市山區慎防超大豪雨。

中央氣象署持續發布中度颱風巴威海上陸上颱風警報，巴威今天清晨6時中心位置在台北東方約340公里處，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，7級風暴風半徑350公里、10級風暴風半徑120公里，以每小時27公里速度，向西北行進。

巴威過去3小時暴風圈略為縮小，其暴風圈已進入台灣。氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，巴威暴風圈約在今天凌晨1時左右觸陸，位置約在東北角至宜蘭間。

氣象署氣象預報中心科長林伯東今天清晨在颱風記者會表示，今天下午至傍晚巴威距離台灣最近，而從現在起至傍晚也是巴威影響最明顯時候，預測明天清晨巴威將在中國浙江、福建沿岸登陸。

林伯東指出，目前全台各地除了花蓮及台東有些沉降作用、降雨稍微不明顯外，西半部及宜蘭降雨都非常明顯；他說，觀察今天凌晨0時至清晨6時20分，降雨最顯著區域在北部山區，雨量約在100毫米以上。

林伯東表示，氣象署持續發布豪大雨特報，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區留意超大豪雨，新竹以北、台北市山區及宜蘭山區防大豪雨，其他地區也可能會有豪大雨發生。

風力部分，林伯東表示，台南以北、東半部開始出現8至9級強陣風，氣象署持續針對全台各地發布陸上強風特報，其中，北台灣、宜蘭、恆春半島今天容易出現9至11級強陣風。

林伯東指出，目前持續在台東成功觀測到6公尺以上浪高，整個東半部與北部海面也開始出現4至7公尺以上浪高；他提醒，隨著颱風更加接近，北台灣、東半部可能出現約4至7公尺浪高，在颱風近中心附近甚至會有10公尺浪高。

巴威 新北 氣象署 巴威颱風

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