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國家級警報響 7縣市巨浪告警很危險 氣象署：勿前往海邊觀浪
中度颱風巴威正在侵襲台灣，有危險巨浪發生的機率。中央氣象署今天上午發布巨浪告警，並發布災防告警訊息（PWS），呼籲陸上警戒區域民眾，立即遠離沿岸，勿前往海邊觀浪，並儘速離開海堤、河口、港區及沿岸道路等高風險區域。
巨浪告警示警區域：
基隆市：中山區、中正區、信義區、安樂區。
新北市：三芝區、八里區、林口區、淡水區、瑞芳區、石門區、萬里區、貢寮區、金山區。
桃園市：大園區、新屋區、蘆竹區、觀音區。
新竹縣：新豐鄉。
宜蘭縣：五結鄉、南澳鄉、壯圍鄉、礁溪鄉、蘇澳鎮、頭城鎮。
花蓮縣：吉安鄉、壽豐鄉、新城鄉、秀林鄉、花蓮市、豐濱鄉。
台東縣：成功鎮、東河鄉、長濱鄉。
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