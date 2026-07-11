國家級警報響 7縣市巨浪告警很危險 氣象署：勿前往海邊觀浪

中度颱風巴威過去3小時暴風圈略為縮小，目前中心在台北東方海面，向西北移動，暴風圈已進入北部、東北部及東部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，氣象署持續針對巴威颱風發布海上陸上颱風警報。巴威颱風目前正在侵襲，呼籲民眾待在安全場所，配合防災人員的指示及疏散措施。

2026-07-11 07:00