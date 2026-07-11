明天颱風假？ 氣象署最新風雨預測 10縣市達標

中度颱風巴威正在侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，現在開始到晚上是影響最明顯的時候。至於明天風雨是否達到停班停課標準，根據中央氣象署今天上午7時的風雨預測，24小時累積雨量預測有10縣市達標。至於今晚風力達標有16個縣市。

根據氣象署最新颱風情資，巴威颱風過去3小時暴風圈略為縮小，目前中心在台北東方海面，向西北移動，其暴風圈已進入台灣北部、東北部及東部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。

陸上警戒：新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、彰化、南投、台東、馬祖應嚴加戒備。

海上警戒：北部海面、海峽北部、東北部海面、東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

根據中央氣象署今天上午7時公布的24小時累積雨量預測，今天上午8時至明天上午8時，達標地區有基隆市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區。

風力預測方面，今晚8時到明天凌晨0時，達標地區有基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣濱海鄉鎮、花蓮縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮、蘭嶼綠島、連江縣、澎湖縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。