巴威侵襲中挾狂風暴雨巨浪 下午到傍晚距離最近 螺旋雨帶正在掃台

中度颱風巴威過去3小時暴風圈略為縮小，目前中心在台北東方海面，向西北移動，暴風圈已進入北部、東北部及東部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，氣象署持續針對巴威颱風發布海上陸上颱風警報。巴威颱風目前正在侵襲，呼籲民眾待在安全場所，配合防災人員的指示及疏散措施。

中度颱風巴威上午6時的中心位置在台北的東方約340公里的海面上，以每小時27公里速度，向西北進行。近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑350公里，十級風平均暴風半徑120公里。預測明天清晨5時的中心位置在台北的北北西方約420公里之處。

陸上警戒：新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、彰化、南投、台東、馬祖應嚴加戒備。

海上警戒：北部海面、海峽北部、東北部海面、東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

林伯東說，目前巴威颱風的位置，就在宮古島和石垣島的中間，距離台北東方大約340公里，預計明天清晨就會來到中國的浙江、福建沿岸登陸。今天下午到傍晚，應該就是巴威颱風距離台灣最近的時候，所以從現在開始，一直到傍晚之前，就是巴威颱風對台灣影響最明顯的時候。

目前降雨情形，他表示，颱風中心位置在琉球群島附近，慢慢地朝台灣的方向靠近，它的外圍螺旋雨帶一波波掃進來。目前花蓮和台東有沉降作用，降雨稍微沒有那麼明顯。整個西半部地區和宜蘭地區，特別是整個北台灣地區，降雨都是非常明顯。

林伯東表示，今天截至目前，降雨最明顯的地方是北部山區，大約都有來到100毫米以上的降雨。螺旋雨帶掃進來的地方，包括西半部的平地，甚至到山區，降雨都還在增加當中。

風力觀測，他說，今天凌晨0時至清晨5時，台南以北、東半部都出現8至9級強陣風，過去幾個小時之內，花蓮的南邊、台東地區因為是背風側，所以現在的風比較弱一點。預期等到颱風中心逐漸通過北台灣附近，台東和花蓮的風也會起來。

氣象署持續針對全台各地發布陸上強風特報，關注重點在北台灣地區和宜蘭地區，尤其沿海可能出現9至11級強陣風，恆春半島也有可能會出現9至11級強陣風。隨著颱風逐漸往北部海面靠近，馬祖的風也會慢慢起來，今天也可能出現9至11級強陣風。其他地方容易會有8至9級的強陣風，要特別留意。

林伯東表示，降雨關注重點一樣在北台灣，特別是新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區，都會有超大豪雨。另外在新竹以北、台北市山區、宜蘭縣山區，也會有大豪雨。其他地區大致上也會有豪大雨發生。今天的雨會非常明顯，千萬不要前往山區活動。

溫度方面，他說，花蓮、台東、金門地區今天還是會有30度以上高溫，預期今天白天開始，還是有可能在南花蓮、金門出現36度以上高溫。

降雨趨勢，林伯東表示，今晚隨著颱風進到北部海面和馬祖海面附近的時候，開始會有些西風進來，北台灣的降雨會慢慢趨緩，但是在中南部山區，尤其是苗栗以南的山區，還是持續會有間歇性豪大雨出現。明天颱風更為遠離，整體降雨才會逐漸趨緩，但是後面會偏向南風的環境，所以在南邊，尤其南高屏、台東地區可能都還會有零星降雨，但降雨有緩和下來。

浪的部分，林伯東說，氣象署持續在台東成功觀測到6公尺以上浪高，整個東半部和北部海面也都開始出現4至7公尺以上的浪高。隨著颱風更加接近，整個北台灣和東半部地區，都還是會有4到7公尺左右浪高，在颱風近中心附近甚至會有10公尺的浪高，海上作業船隻一定要特別留意。海岸邊非常危險，氣象署持續發布巨浪告警。

風雨預報。圖／取自中央氣象署網站

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

巴威颱風中心在台北東方海面，向西北移動。圖／取自中央氣象署網站

波浪說明。圖／中央氣象署提供