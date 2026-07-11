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巴威颱風想再度睜開眼？ 粉專：受地形影響 路徑不排除南偏

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中颱巴威挾帶大雨 南橫、那瑪夏7路段今晨0時起預警性封閉

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市那瑪夏區台29線臨11便道預警性封閉。圖／公路局南區養護工程分局提供
高雄市那瑪夏區台29線臨11便道預警性封閉。圖／公路局南區養護工程分局提供

中度颱風「巴威」逼近，高雄山區面臨致災性豪雨威脅，交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段考量山區入夜後視線極差，且連續降雨將導致土石鬆軟、極易發生落石及路面下陷等危險，已於今天凌晨0時起，針對南橫公路、台29線及台27線共7處山區要道實施預警性封閉，後續將視天候狀況及巡查道路安全後，再行決定開放通行時間。

甲仙工務段盤點，已於今天凌晨0時起實施預警性封閉的路段共有7處，包含南橫公路台20線79K至90K寶來到桃源路段、台20線58k+300至72k+500甲仙至荖濃路段、台20臨93線便道0K至5K勤和至復興路段。

旗甲公路台29線4K+300至4k+800三明火路段、台29線臨11便道0K至12K那瑪夏至五里埔路段、台29線2K+700至3K+000民生橋路段，以及新發公路台27線11K+500至23K+100中興至大津路段。

針對甲仙至荖濃、中興至大津全面封閉之路段，甲仙工務段也規畫2替代道路，提醒用路人提早改道避開管制區。

公路局呼籲，颱風過境期間用路人非必要請避免進入山區道路，以確保自身生命財產安全，同時呼籲那瑪夏區的居民，若近期有外出需求或緊急就醫規畫，請務必提早因應管制並提早規畫下山。

最新道路通阻詳情，駕駛朋友可多加利用公路局「幸福公路APP」、公路局公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/ ）或智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/ ）查詢即時最新路況，並請嚴格遵守工務段的管制規定，切勿強行闖入。

甲仙至荖濃替代道路。圖／公路局南區養護工程分局提供
甲仙至荖濃替代道路。圖／公路局南區養護工程分局提供

中興至大津路段替代路線。圖／公路局南區養護工程分局提供
中興至大津路段替代路線。圖／公路局南區養護工程分局提供

那瑪夏 南橫 巴威颱風

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