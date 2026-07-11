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巴威颱風想再度睜開眼？ 粉專：受地形影響 路徑不排除南偏

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巴威外眼牆恐卡到北台灣 專家估暴風圈明天凌晨才離開 2地區風雨驚人

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
巴威颱風在環境垂直風切減小之後，又重建了新的雙眼牆結構。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
巴威颱風在環境垂直風切減小之後，又重建了新的雙眼牆結構。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

巴威颱風暴風圈邊緣凌晨接觸到宜花沿岸，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，巴威颱風在環境垂直風切減小之後，又重建了新的雙眼牆結構。內外眼之間一樣有很寬的Moat存在，而且外眼牆之外有數條螺旋雨帶，東側、南側發展較好，西側的雨帶發展較弱。但是大風場帶動的氣流遇上台灣地形，在迎風面製造出持續存在且停留的降雨回波，回波經過的地方不斷累積雨量。

吳聖宇說，依照目前預報，颱風中心經過北部海面的距離來看，未來24小時如果結構沒有太大變化，雖然巴威的內眼牆碰不到台灣，但是外眼牆的部分卻很有可能剛剛好卡到北台灣。加上東側及南側寬廣的螺旋雨帶，風雨的威脅並沒有因為颱風中心離台灣較遠而減輕。暴風圈進來後，一直要到今天深夜或周日凌晨才會離開，務必要注意風雨的情況，尤其是中北部、東北部地區。

另外，他說，氣象署的颱風路徑在今天中午、下午接近東北部外海時，畫出了一段較為往西轉折的變化，區域模式（WRF）有類似的預報，可能是因為地形的作用所造成，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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