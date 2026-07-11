進入搖滾時刻 巴威近25年最大侵台颱 專家曝降雨3階段

中度颱風巴威正逐步逼近，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天清晨至下午黃金20小時，將是巴威颱風最靠近台灣的時刻，也是巴威颱風帶來台灣風雨浪最大的時刻。

降雨的3個不同階段，林得恩表示，今天下午2時，颱風來到台灣東北部或北部近海，颱風外圍的西北風適與西北部海岸線垂直，留意迎風面風雨帶來的近海沿岸平地的積淹水，北部地區首當其衝，留意短延時的強降雨。

他說，明天凌晨2時，巴威颱風也已經來到台灣西北部外海，準備遠離台灣之際，南部外海要關注被帶起的偏強西南風，特別是中南部山區的降雨也會快速累積。

明天下午2時，隨著颱風更加遠離，環境水氣明顯減少，他說，雷達回波乾淨無比，要注意午後山區的局部雷陣雨，雨勢則屬零星、間歇。

林得恩表示，面對近25年以來，在有發布警報的颱風內，暴風圈範圍最大，且強度又並列為今年西北太平洋的最強颱風，衷心祈求無災，平安。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。