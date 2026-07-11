巴威颱風想再度睜開眼？ 粉專：受地形影響 路徑不排除南偏

目前中度颱風巴威中心在台北東南東方海面，向西北移動，其暴風圈已進入台灣北部、東北部及東部陸地。陸上颱風警報包括彰化以北、南投、東半部地區及馬祖共14縣市。民間氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，夜間巴威環流獲得改善，出現想再次開眼企圖。

從最新的衛星雲圖及雷達回波，可以發現一個現象。「觀氣象看天氣」表示，巴威在雷達回波中，竟已經可以清楚看見明顯的風眼，且風眼周圍眼牆對流也變得活躍。起因於目前環境獲得短暫的改善，除了高層輻散流出轉佳、前方一小段區域海水熱含量稍微回補（大致呈現黃色），表明富有一定的能力支持颱風發展、加上風切降低（颱風本身已建立高反）。

「觀氣象看天氣」表示，在衛星雲圖上也可以明顯看出巴威有卷眼、想利用這一段發展機會，整容及提升強度的企圖。不過，在內外眼牆融合的過程，會先經歷一小段強度減弱，外眼牆也會逐漸向內縮，可以留意只是內外眼牆的置換結果。

另外，「觀氣象看天氣」表示，雷達逕向掃描也可以看到，內眼牆周圍風速有提升狀況，有試圖想取代外眼牆取得主導的地位。路徑方面，由於目前氣象署自家研發的區域模式，有模擬出接近台灣時，受地形影響有一段偏移的狀況，因此氣象署也在昨天深夜11時，稍微調整了路徑，預期在通過台灣北部海面時，可能會有一段「南偏」的情況，但實際會如何發展，繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。