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巴威颱風想再度睜開眼？ 粉專：受地形影響 路徑不排除南偏

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中颱巴威正在侵台 暴風圈凌晨已觸陸 14縣市納陸警範圍

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天北部、東半部沿海、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪逐漸增大至3公尺以上，尤其北部、東半部沿海及馬祖有6公尺以上巨浪，避免前往海邊活動。記者許正宏／攝影
今天北部、東半部沿海、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪逐漸增大至3公尺以上，尤其北部、東半部沿海及馬祖有6公尺以上巨浪，避免前往海邊活動。記者許正宏／攝影

中度颱風巴威的暴風圈已進入台灣北部、東北部及東部陸地，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。根據最新資料顯示，今年第9號颱風巴威過去3小時強度略為減弱，目前中心在台北東南東方海面，向西北移動，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。

巴威颱風今天清晨4時的中心位置在台北的東南東方約380公里之處，以每小時30轉26公里速度，向西北進行。近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑150公里。

陸上警戒：新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、花蓮、彰化、南投、台東、馬祖應嚴加戒備。

海上警戒：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署發布豪雨特報，今天新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、台北市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、台北市地區、新竹市地區、苗栗縣地區、宜蘭縣地區、雲林縣山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台中以南地區、馬祖及花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率。

超大豪雨地區：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市。

大豪雨地區：台北市、南投縣、嘉義縣、宜蘭縣。

陸上強風特報，今天基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、宜蘭縣、連江縣、蘭嶼、綠島局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今天北部、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪逐漸增大至3公尺以上，尤其北部、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖有6公尺以上巨浪，避免前往海邊活動。

颱風環流沉降影響，花東地區及金門縣有焚風發生的機會，今天白天花蓮縣、台東縣、金門縣為黃色燈號。

9日0時至11日2時出現較大陣風區域如下：蘭嶼11級，彭佳嶼、東吉島10級。

巴威颱風中心目前在台北東南東方海面，向西北移動，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。圖／取自中央氣象署網站
巴威颱風中心目前在台北東南東方海面，向西北移動，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。圖／取自中央氣象署網站

巴威颱風今天清晨4時的中心位置在台北的東南東方約380公里之處，以每小時30轉26公里速度，向西北進行。圖／取自中央氣象署網站
巴威颱風今天清晨4時的中心位置在台北的東南東方約380公里之處，以每小時30轉26公里速度，向西北進行。圖／取自中央氣象署網站

巴威 馬祖 巴威颱風 氣象署

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