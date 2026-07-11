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暴風圈將觸陸 北花蓮背風側深夜高溫直飆35度

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
巴威風雨時程表。圖／中央氣象署提供
巴威風雨時程表。圖／中央氣象署提供

巴威颱風中心已經進入我國雷達觀測範圍，預計最快3小時內暴風圈就會觸陸。北部地區已經開始出現間歇性雨勢，但北花蓮位於背風側，受背風沈降影響，晚間高溫竟高達33度至35度。氣象署持續示警，周六將是颱風影響最劇烈的時間點，全台風雨都會很有感，切勿大意。

巴威颱風晚間11點來到台北東南東方480公里海面上，移動速度穩定，持續朝西北前進，暴風圈已經進入東部近海，預估周六凌晨就會觸陸，觸陸點為東北角一帶。

中央氣象署技正謝佩芸表示，目前外圍環流已經讓台灣周邊吹起東北到北北東風，中部以北、宜蘭受外圍環流與地形作用，出現明顯風雨。不過北花蓮位於背風面，受颱風環流沉降影響，深夜高溫達33度至35度。相較其他地區因颱風影響降下顯著雨勢，天亮後花東平地雨量不多，縱谷則是有高溫焚風機率。

謝佩芸指出，周六一整天是颱風逐漸通過台灣北部海面的過程。周六北部、東北部雨勢將更進一步擴大，雨量累積的速度很快。中南部平地則以間歇性降雨為主，山區持續降雨的狀況將更明顯。

謝佩芸提醒，北北基桃風雨猛烈，山區嚴防超大豪雨、平地也有大豪雨。竹苗中三縣市山區有超大豪雨、宜蘭縣山區有大豪雨。中南部影響相對北部沒那麼劇烈，但中部山區仍有大豪雨、南高屏山區也有豪雨。得等到颱風中心下半天移動到台灣西北方後，降雨才會趨緩。

風勢部分，周六一整天風力都相當可觀，沿海陸續將出現10級以上強陣風。尤其桃園以北、北海岸、恆春半島、綠島蘭嶼、馬祖可能出現12級以上強陣風。

謝佩芸說，目前預估巴威周日清晨就會登陸中國，隨即有機會解除海上陸上颱風警報。不過馬祖因地理位置關係，周日白天仍有狂風大雨、風力反增不減。周日本島雖脫離暴風圈，但中南部地區受西南風影響及環境水氣仍多，仍有短暫降雨，北部、宜花則以午後雷陣雨為主。

巴威颱風 氣象署 高溫

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