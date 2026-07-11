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颱風紅色警戒！花蓮萬里溪堰塞湖 下游千人第3度撤離

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮萬里溪堰塞湖昨發布紅色警戒。林保署指出，原預估最快今天下午溢流，因最新降雨預測時程延後，現階段難以確認時間；下游鳳林鎮、萬榮鄉近千居民第三度撤離，收容所雖供應冷氣、餐食，但老人家仍掛念家園。

鳳林鎮森榮里長謝玉珍表示，六月下旬迄今歷經三次撤離，第一次在中山堂避難一晚，第二次入住樂活會館兩晚，這次安置於鎮公所幼兒園。不少里民超過八十歲，頻繁搬遷對身心負擔大，備感煎熬。

根據監測資料，萬里溪堰塞湖水位高程達一○七七點八七公尺，蓄水量約三七六點○四萬立方公尺，約占總容量百分之七十三。林保署花蓮分署長黃群策表示，若預估十二小時內溢流，則維持紅色警戒，評估超過二十四小時仍不會溢流才會解除。

馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒，預防性撤離光復鄉一五二九人、收容二○五人。不過入住收容中心的居民抱怨設備仍不完善，插座與風扇不足，連臨時廁所與淋浴設施也沒有燈跟防滑墊等。鄉公所緊急改善。

花蓮今年暑假旅宿訂房率約四、五成，縣府舉辦的大型活動正要陸續登場為觀光加溫，強颱就來攪局。旅宿業者表示，近日陸續有民眾取消訂房，剩約一成，多數遊客都選擇延後，重新安排遊程，三個月內再到花蓮遊玩。

巴威颱風 花蓮 堰塞湖 光復鄉

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