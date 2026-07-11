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「巴威」襲台…分科測驗延後 補助交通住宿

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

巴威颱風影響，分科測驗順延二天，大考中心昨表示，十三、十四日考試當天停班課地區的考生，若須提早出門應試而衍生的交通費、住宿費可申請補助，其中交通費採實支實付，住宿費最高可補助四千五百元。不過家長團體認為，補助資格應審查額外支出是否與颱風、交通中斷及考試延期有關，比較精準。

大考中心表示，補助對象為居住地所在行政區因颱風影響來不及復原，且於七月十三日、十四日當日停止上班上課，導致考生需於考試當日提早前往應試地點，且須於考試當日確實到考。

大考中心表示，考試前一天，提前住在考場附近的考生，或是須前往考場但未於周邊住宿的考生，都可檢具機相關住宿、交通費發票、收據或支出憑證，提出申請。

其中，住宿費補助參照行政院「國內出差旅費報支要點」，公務員國內出差住宿費上限平日三千五百元、假日四千五百元。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，颱風影響台灣最劇烈的時間應是昨天和今天，但考生增加費用時間點可能發生在今天和明天，如因道路中斷、運輸停駛被迫改票、轉乘、提早離家或增加住宿等，即便十三日考生居住地已恢復正常上班課，但先前支出的成本仍存在，若只看考試當天是否停班課不全然精準；也應該採認道路封閉、公共運輸停駛及地方政府、交通單位或學校出具的證明，並保留特殊個案審查。

巴威颱風 分科測驗 補助 出國

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