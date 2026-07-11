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蜂擁出國！颱風假搶飛東京 票價飆破3萬

聯合報／ 記者甘芝萁季相儒／連線報導
桃園機場7月10日出現旅客人潮，旅客趕在颱風來襲前出國。記者季相儒／攝影
桃園機場7月10日出現旅客人潮，旅客趕在颱風來襲前出國。記者季相儒／攝影

巴威颱風來勢洶洶，多個縣市昨天宣布停班停課，消息一出，意外引爆一波「提前出國潮」的亂象，民眾爭相搶票。旅遊業者透露，宣布停班課後，全球分銷系統（ＧＤＳ）後台隨即湧入大量機票查詢與訂購需求，其中台北飛東京航線票價一路從一萬二飆升到三萬元，幾乎每五秒就更新一次。

桃園國際機場公司在重點機坪設置風速計監測風況，作為空橋停橋及綁橋依據，當最大瞬間風速達三十七浬（八級風）即啟動空橋防護，達四十八浬（十級風下限）停止使用空橋，若超過五十五浬（十級風上限）則全面綁橋。

昨天共取消一五三架次航班，預估今天受颱風影響更劇烈，約七六○架次航班停飛。

明天凌晨四時後颱風逐漸遠離，將視天候狀況陸續恢復航班起降，機場也將全力降低旅客受影響程度。

今天出現近年少見的國籍航班全日取消情況，不少原排定今天出國的旅客為了退改票焦頭爛額。由於多個縣市昨天停班停課，再加上風雨不強，不少旅客乾脆提前一天飛出國「防颱」，成為另類的颱風假現象。

業者透露，前天晚間八時卅分左右，ＧＤＳ系統突然出現大量訂票紀錄，以昨天台北飛東京的單程航線，原本約一萬兩千元至一萬三千元的機票，卻很快跳升至一萬五千元，最後甚至突破三萬元，價格幾乎每五秒更新一次，顯示短時間內大量旅客同時搜尋、搶購機位，熱門航線座位快速售罄，帶動票價大幅上揚。

業者分析，這波訂票潮可能與航空公司大規模取消今天航班有關。許多原本規畫今天出國的旅客，擔心航班取消難以改票或延期，因此搶票提前出國；也有部分民眾突然多出一天假，加上昨白天仍有航班正常營運，乾脆臨時安排海外旅遊。

巴威颱風 機票 颱風 東京 停班停課

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