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蔣萬安、侯友宜呼籲 把握停班停課時間防颱

聯合報／ 本報記者／連線報導

全台十縣市昨停班停課，但上午無風無雨，有營業的百貨公司，ＫＴＶ出現人潮，引發爭議；僅台中市晚間才停班課被稱為「神預測」。台北市長蔣萬安和新北市長侯友宜都強調防颱整備日並非休假；台中市長盧秀燕自認不是「神預測」，而是依專業掌握動態、大膽決策，才一次宣布連三十個小時停班課。

除十縣市全天停班停課，台中、南投晚間六時起跟進。但上午出大太陽，北市南港LaLaport、美麗華等百貨營業，即便外頭已出現風雨，但進出商場民眾絡繹不絕，停車場更出現排隊人潮；新北連鎖ＫＴＶ從前晚爆滿至昨下午；有營業的電影院也是高朋滿座，量販超市更是熱鬧。

蔣萬安回應，昨已有十家百貨業者、大賣場停止營業，至於營業場所，還是希望確保員工、顧客安全第一。外界質疑放颱風假是因北北基桃有三位市長要連任，蔣萬安說，廿五年來暴風圈最大的颱風侵襲台灣，氣象團隊都預判可能會如同二○一五年蘇迪勒颱風對台北造成嚴重災情，「身為決策者，絕對不能輕忽對於市民朋友造成的影響。」桃園市長張善政說法一致。

侯友宜昨也在防災會議強調，「不是給大家休息的時間，昨天是最重要備戰時間」，他舉蘇迪勒與蘇拉颱風為例，不到二十四小時就降下超過五百毫米雨量，因此巴威來襲須盡早做好準備。

台灣三井回應，這幾年颱風假商場是否營業，都以當天上午八時視狀況決定，有時氣象預報失準，像昨上午台北晴空萬里，似乎沒不營業理由，但仍會注意氣象變化，彈性應變調整營業時間；例如部分百貨傍晚提早打烊。

巴威颱風 蔣萬安 侯友宜 颱風 停班停課

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