迎戰「巴威」！全台近9千人預防性撤離 2萬國軍待命

巴威颱風來襲，中央災害應變中心統計在全台已造成十三人受傷，共八九七二人預防性撤離，今有二十縣市停班停課，中午前彰化以北鐵路停駛。賴清德總統昨上午在中央災害應變中心強調，中央會持續加強與地方政府合作，也感謝國防部動員二萬多名官兵投入防災。台北市長蔣萬安示警，北市今天整天都會是狂風暴雨，期間非常長。

中颱巴威路徑略向北修正且持續減弱，今天將劇烈影響台灣，全國二十縣市和台東縣綠島、蘭嶼今停班課，僅金門和台東本島正常上班上課。氣象署陸上颱風警報範圍包含全台十四縣市，彰化以北全入列，強降雨會延續到今晚，預計北部山區最大累積雨量達六百至九百毫米，明天颱風遠離，雨勢趨緩。

氣象署技正謝佩芸表示，颱風偏北，加上靠近台灣時暴風半徑再縮小，僅剩北海岸有被十級暴風圈籠罩危機，但七級暴風圈預估仍可能籠罩中部以北及南投、宜蘭、花蓮。她提醒，巴威這類環流明顯的颱風在靠近台灣時，容易受地形影響產生交互作用，路徑出現擺盪與偏折，有機會放慢速度、拉長影響時間。

蔣萬安也示警，北市氣象團隊預測，十到十一級的風力在都會市區會產生「狹管效應」，昨入夜後到今天都是狂風暴雨，期間非常長。新北市長侯友宜也擔心坡地崩塌風險大幅升高，「現在不是備戰，是要迎戰」。

民眾在風雨變大前把握時間至賣場採買，颱風天必備的泡麵被搶購一空，店員來不及補貨。記者余承翰／攝影

國防部長顧立雄昨視導國防部災害應變中心，提醒各作戰區整備待命；國軍災防待命總兵力約二萬人，AAV7兩棲突擊車等各類災防裝備機具計二千餘輛均完成整備；國軍各醫院編組救護醫療小組，隨時投入醫療支援。國防部指出，顧立雄特別關心花蓮堰塞湖及外離島可能潛在危安風險，也確保接獲命令可即時投入災害防救任務。

中央災害應變中心指揮官劉世芳要求提前做好人員撤離疏散，尤其新竹縣五峰鄉及苗栗山區等為土石流紅色警戒區，應及早做好準備，各縣市撤離以花蓮縣四九六七人最多。

另外，受颱風預期心理影響，昨天蔬菜價格仍維持高點，台北果菜批發市場每公斤平均五十六點三元，較上月同期高出廿五點九元，漲幅高達八十五％，其中高麗菜漲幅最明顯，卅公斤裝原本八百至一千元，漲至一千六百元，價格翻倍；空心菜每公斤四十元漲至六十元，傳統市場一把青菜約五、六十元，家庭主婦直呼「貴到買不下去」，攤商預估菜價回到較平穩水準，還需一至二個月。