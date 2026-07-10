最新累積雨量預測出爐「4縣市」飆700毫米 遠超超大豪雨標準

巴威颱風逐步逼近，暴風圈最快明天凌晨就會觸陸。目前颱風外圍環流已經帶來間歇性雨勢，氣象署針對全台20縣市，發布大雨以上特報。氣象署晚間10點公布最新24小時雨量預測，新北市、桃園市、新竹縣及苗栗縣累積雨量上看700毫米。各地累積雨量相當驚人。

受颱風及其外圍環流影響，今晚至明天易有短延時強降雨。氣象署持續針對全台除金門、澎湖、花東平地及綠島、蘭嶼外的其他地區發布大雨以上特報。

新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區有局部大豪雨或超大豪雨。

新北市、桃園市、新竹縣、臺北市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨。

基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、雲林縣山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨。

臺中以南地區、馬祖及花蓮、臺東山區有局部大雨發生的機率。

氣象署公布最新24小時累積雨量預測，從明天凌晨2時至周日凌晨2時，新北市、桃園市、新竹縣及苗栗縣共4縣市山區，累積雨量上看500毫米至700毫米，遠超過超大豪雨定義。

此外，台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣平地，累積雨量也都超過300毫米，達大豪雨等級。

同時氣象署也釋出最新風力預測。明天除金門縣、嘉義市及南投縣，全台各地風力值都相當可觀，且越晚風力越強。

以「風災」停班課標準平均風力7級以上或陣風10級以上來看，明日下半天即中午12時至晚間6時，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林濱海鄉鎮、嘉義濱海鄉鎮、台南濱海鄉鎮、高雄濱海鄉鎮、屏東縣、宜蘭縣、花蓮濱海鄉鎮、台東縣、綠島蘭嶼、連江縣及澎湖縣風力皆超標。尤其是新北沿海、綠島蘭嶼及連江縣，陣風值恐達13級。