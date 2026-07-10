颱風巴威來襲釀13傷 全台疏散撤離8972人

颱風巴威來襲，中央災害應變中心統計至今天晚上7時，共造成13人受傷，以強風吹襲導致騎士自摔居多；另外，全台疏散撤離8972人，以花蓮縣4967人最多。

中央災害應變中心晚間召開颱風巴威第5次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持。

中央災害應變中心表示，今晚至明天白天是颱風最接近台灣也是影響最明顯時段，估今晚風雨將明顯增大，強降雨可能發生在深夜至明晚，各地易有短延時強降雨，都會區留意積淹水、山區可能有落石坍方及溪水暴漲。

此外，颱風巴威強降雨區將在北部、東北部及全台山區，須留意短延時強降雨導致積淹水災情。

中央災害應變中心表示，北部、中部、離島地區及全台沿海空曠地區，須預先做好防範強風災害，注意招牌掉落、路樹倒塌等災情，民眾應避免外出。

而坡地災害高風險區，包含基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣的山區，入夜後容易成孤島聚落地區，須注意對外道路通阻。

針對颱風造成死傷，中央災害應變中心統計至晚上7時共13人受傷，包含民眾在風大騎車自摔導致受傷或進行防颱準備時造成手部撕裂傷等，部分傷者已陸續出院。

中央災害應變中心統計至晚上7時，全台共疏散撤離8972人，以花蓮縣4967人最多，其次為新北市1312人、台中市1282人、桃園市686人，其他縣市包含台北市、新竹縣、南投縣、宜蘭縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣。

至於國軍待命總兵力共2萬8000餘人，車輛機具3355輛，且皆已完成整備可執行救援任務。

劉世芳表示，入夜後，風雨可能加大，不易執行救災及防範措施，中央各單位要持續通報地方政府及早因應，並持續加強戒備，且應持續監測堰塞湖水位及加強預防措施，且要適時發布警訊提醒民眾。

她說，各地多處在白天已進行預防性疏散撤離，持續確保民眾所需物資，避免讓民眾在風雨變強時返家，如有需要應進行緊急疏散撤離。

劉世芳表示，入夜後達土石流紅色警戒的包含桃園市復興區、新竹縣五峰鄉、尖石鄉，明天清晨預計可能達土石流紅色警戒的苗栗縣南庄鄉、泰安鄉等地區，如須預防性撤離，應確保民眾安全。