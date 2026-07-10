巴威逼近全台放假潮 金門成唯一沒颱風假的縣市

颱風「巴威」持續逼近台灣，中央氣象署已發布海上及陸上颱風警報，預估今晚至明（11）日白天是影響台灣最明顯時段。全台各縣市陸續公布停班停課資訊，截至今晚，除了金門縣外，全國其餘縣市幾乎都宣布停班停課或部分地區停班停課，讓金門成為全台唯一正常上班、上課的縣市。

據了解，目前北北基桃、台中、台南、高雄等縣市皆宣布明日停班停課；台東縣則除蘭嶼鄉、綠島鄉外，其餘地區正常上班上課。離島方面，澎湖縣、連江縣均宣布停班停課，唯獨金門縣維持正常上班、正常上課，引發不少民眾熱議，直呼「全國只剩金門還要上班」。

連江縣政府表示，考量巴威颱風逐漸接近，為確保民眾安全，明日全縣停班停課，並呼籲鄉親非必要不要外出，盡量留在家中，避免前往海邊及山區等危險地點。

因應颱風威脅，連江縣災害應變中心已於今日下午3時提升為二級開設，並於晚間11時進一步提升為一級開設，全力投入防颱整備工作。

此外，自今日晚間11時起，連江縣政府同步劃定海域、港口、岸際及各水庫範圍為限制或禁止人民進入區域，禁止民眾從事戲水、觀潮、垂釣、捕魚等危險活動；若當地陣風達9級以上，也將實施海域及港口船舶進出港管制，限制各式船舶出海作業，以降低颱風帶來的災害風險。