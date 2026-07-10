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巴威颱風影響持續 台北101、微風、京站11日續停業

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

巴威颱風持續影響台灣，配合地方政府停班停課措施及維護顧客、員工安全，百貨商場陸續宣布7月11日（六）持續暫停營業，包括台北101、微風集團及京站時尚廣場等均將再停業一天，後續將視天候狀況調整恢復營業時間。

京站時尚廣場表示，因受巴威颱風影響，京站時尚廣場（含轉運站商場、心中山爵士廣場及小碧潭店）7月11日將再暫停營業一天，以維護全體人員及顧客安全，預計7月12日（日）恢復正常營業，營業時間為上午11時至晚間9時30分。

京站指出，7月11日仍有部分專櫃維持服務，其中1樓轉運站內萊爾富24小時營業，屈臣氏則自上午7時起營業，後續將依天候狀況調整。此外，配合捷運防汛計畫，若啟動防洪閘門，停車場出入口將同步關閉，提醒民眾留意。

微風集團也宣布，因應巴威颱風持續影響，配合地方政府停班停課公告，7月11日旗下各館暫停營業一天，以顧客、專櫃夥伴及同仁安全為優先考量。各館恢復營業時間及最新資訊將於官方網站及社群平台公告，消費者如有購物需求，可透過BREEZE ONLINE線上購物平台選購商品。

台北101同樣宣布，購物中心、觀景台及大樓高空餐廳7月11日暫停營業一天，後續將視颱風動態及天候狀況，適時調整營業時間，相關資訊將公布於官方網站及社群平台。

隨著巴威颱風持續帶來強風豪雨，各大百貨業者也呼籲民眾避免非必要外出，留意最新氣象資訊及各館公告，待天候穩定後再前往消費，以確保自身安全。

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