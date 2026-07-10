巴威來襲 苗栗縣獅潭、南庄兩地預防性撤離74人

巴威颱風來襲，苗栗縣獅潭、南庄2地已展開撤離行動，獅潭三處部落共撤離15人，南庄鄉有數村都被列入土石流潛勢溪流「紅色警戒區」，鄉公所在軍警消護等單位協助下實施預防性撤離，目前撤離59人。

苗栗縣獅潭鄉長劉淑能表示，獅潭鄉百壽村圳頭部落、崩山下部落及馬陵社部落今天實施預防性撤離，共撤離15人，其中6人由設在鄉公所二樓的收容中心安置，另有9人依親。

南庄鄉長羅春蓮表示，依中央氣象署預測及農業部的預估，今晚將是風雨最大的時刻，包括南江村、蓬萊村、東河村等地都列為土石流潛勢的「紅色警戒區」，鄉公所已實施「預防性撤離」。

縣府表示，南庄鄉鹿場、鹿山、鹿湖等地部落居民認為安全無虞，並未撤離。鄉公所在南庄市場二樓開設收容中心，目前共安置59人，全數為南江新邨的居民。