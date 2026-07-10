巴威中心已進到台灣雷達觀測區 最快清晨觸陸

巴威颱風過去一段時間略為北修，但中心已經進入台灣雷達觀測範圍，預估暴風圈最快凌晨就會觸陸。

巴威颱風晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻東方約550公里之處，以每小時26公里速度，向西北進行。目前各個模式最新一報都有向北微調的傾向，不過幅度並不大。仍以石垣島、宮古島中間通過機率最高。

颱風近中心最大風速每秒43公尺，仍維持中颱水準，七級暴風半徑同樣是廣闊的380公里、十級暴風半徑180公里。海上陸上颱風警報範圍並無擴大，維持彰化以北、南投、宜花東及馬祖共14縣市。

中央氣象署技正謝佩芸表示，巴威暴風圈預計最快明天凌晨就會觸陸，中心移動速度中等偏快，上午颱風中心來到台灣的東北方海面，晚間來到西北方，周日凌晨登陸中國沿海，本島脫離暴風圈，風雨趨緩，但馬祖因為位置關係，受影響時間比較長，要特別留意。

謝佩芸指出，颱風外圍環流已經逐漸影響台灣風場，改吹東北到北北東風，迎風面北台灣、宜蘭縣已經開始出現雨勢。隨著明天颱風靠近，西半部降雨機率將進一步拓展到平地。降雨熱區包含北部、中部山區、南投山區及宜蘭山區。台中以北山區有超大豪雨機率，南投、嘉義山區及宜蘭山區、新竹以北平地有大豪雨機率。

謝佩芸表示，花東地區位於背風面，所以明天降雨集中中央山脈稜線，平地雨量反而會減少，縱谷易有焚風高溫，金門也有焚風狀況。

下半天隨著颱風中心逐漸通過台灣北部，北部地區降雨仍多，但西南部平地、東南部平地降雨趨緩，山區降雨仍持續。馬祖則是反而下半天影響程度升高。

謝佩芸提醒，明天各沿海空曠地區都有機會出現9到11級強陣風，桃園以北、基隆北海岸及綠島蘭嶼、馬祖更可能飆到12級。基隆北海岸、宜蘭、花蓮、北台東及蘭嶼綠島有6米以上浪高，其餘海域則可能有3米浪高。