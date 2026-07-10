示警巴威帶來「狹管效應」 蔣萬安：入夜之後一直到明天都是狂風暴雨

台北市長蔣萬安今晚主持巴威（BAVI）颱風第3次工作會報，蔣萬安示警，北市氣象團隊預測，10到11級的風力在都會市區會產生「狹管效應」，今天入夜之後，一直到明天整天，都是在狂風暴雨的情境之下，而且期間非常長。

蔣萬安在工作會報後裁示指出，這一次巴威颱風對台北市的威脅，從這個時刻起已經進入最關鍵而且是最嚴峻的階段，這一次氣象團隊預測，不管是風勢、雨勢，都是非常典型狂風暴雨複合型的極端天候，尤其像10到11級的風力，在都會市區也會產生「狹管效應」，加強整個破壞力。

蔣萬安說，他再次提醒，屆時可以預見會有非常多路樹的傾倒，廣告招牌、建築鷹架的飛散，這會是明天開始市區街道上最直接的威脅，因此要特別再次地提醒，包括消防、工務、環保等單位在內的機動搶救組，隨時待命。當然在安全的前提下，以最快的速度進行相關的鋸切、移除，來確保後續整個幹道動線的暢通。

蔣萬安也說，相關的雨勢、氣象預測，可能在市區都會有大豪雨，甚至超大豪雨，所以不得不慎，單位堅守崗位、嚴陣以待，今天入夜之後，一直到明天整天，都是在狂風暴雨的情境之下，而且期間非常長。

他說，一直到明天晚間，甚至晚間6點之後，氣象團隊預測風速都還是會到7到9級，所以這是非常嚴重的情況，請大家嚴陣以待。