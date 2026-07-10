中颱巴威預計凌晨觸陸…降雨量上看900毫米 全台預防撤離近九千人

巴威颱風今晚7時，中心位置在鵝鑾鼻東方約570 公里，每小時26公里向西北進行，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。中央災害應變中心指揮官劉世芳要求提前做好人員撤離疏散，尤恥是新竹縣五峰鄉及苗栗山區等為土石流紅色警戒區，應即早做好準備。

中央氣象署指出，今晚至明天白天是颱風最接近台灣也是影響最明顯的時段，暴風圈即將在今天深夜到明天凌晨接觸台灣東半部和北部陸地，強降雨會發生今天深夜到明天晚上，主要強降雨區為北部、東北部及全台山區。

受巴威颱風影響，台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、 屏東縣、台東縣、連江縣和金門縣等12縣市，沿海及空曠地區須預先做好防強風災害；東部海域浪高逐漸增大，東部、北部、恆春半島及馬祖 沿海須留意長浪影響。

淹水警戒區為宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市和連江縣等9縣市沿海、河口低窪與易淹水區；坡地易致災區為基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、 南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣和花蓮縣等13個縣市山區。

中央災害應變中心統計，全台有13人受傷，今天凌晨3時，高雄市1名女性因雨天路滑騎車自摔並自行抵達高醫就醫已出院，今天上午10時，花蓮縣有1名民眾防颱準備不慎被車棚壓傷，自行抵達北榮玉里分院就醫已出院；今天上午11時，新北市有民眾割傷，由救護車送台北慈濟醫院就醫今天中午12時，新竹市1位民眾下班途中騎車打滑自摔，救護車送新竹馬偕就醫，今天中午12時，宜蘭縣1位民眾因骨折，自行抵達宜蘭博愛醫院已出院。

今天下午3時，高雄市1民眾風大騎車自摔頭部受傷，救護車送義大大昌醫院就醫已出院；今天中午，花蓮縣民眾防颱準備時，不慎造成左手撕裂傷，到部花豐濱就醫已出院；下午3時，台中市1民眾騎車被磚頭砸傷，右側前臂撕裂傷，至烏日林新就醫已出院；下午3時，雲林縣1民眾頭部擦撞上後車斗致頭皮表淺損傷，救護車送彰基雲林就醫已出院；下午4時，雲林縣1民眾風大騎車自摔左側前臂擦傷，自行至彰基雲林就醫；下午4時，雲林縣1民眾風大騎車自摔左側膝部撕裂傷，自行至彰基雲林就醫；下午4時，彰化1民眾因風大騎車自摔，左側踝部擦傷已出院；下午5時，台中1民眾騎腳踏車自摔，雙手及左膝擦傷。

民政司表示，截至今晚7時疏散撤離情況，台北市25人、新北市1312人、桃園市686人、新竹縣101人、台中市 1282人、南投縣44人、雲林縣41人、花蓮縣4967人、宜蘭縣298人、台南市35人、高雄市107 人、屏東縣74人，共8972人；其中花蓮縣萬里溪堰塞湖周邊的萬榮鄉萬榮村，鳳林鎮長橋里、山興里、森榮里、鳳信里皆已完成撤離，共194人。衛福部表示，全台有8縣市、33鄉鎮市區，開設77處收容所，共收容855人。

交通部指出，預警性封閉15處省道，包括台7甲線百韜橋至勝光路段，台8線關原至太魯閣路段，台9線萬里溪橋，台9丁線蘇澳至東澳路段，台20臨105線梅山口至向陽等，其餘正常通行；國際及兩岸航線表定987班次，已取消269架次，國內航線表定270 班次，已取消156架次，海運部分，兩岸4航線、共36 航次停航，國內9航線全部停航，共80航次停航。

中颱巴威預計明天凌晨觸陸，降雨量預計上看900毫米。圖／中央氣象署提供

中颱巴威預計明天凌晨觸陸，降雨量預計上看900毫米。圖／中央氣象署提供