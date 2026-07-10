續放颱風假！微風、京站、華泰名品城率先喊聲：7月11日暫停營業

因應颱風巴威，今日有10縣市整天停班停課，但一整天無風無雨的好天氣，也等於讓民眾多賺了一天颱風假，讓少數依然開門營業的百貨人潮洶湧。受巴威逼近影響，今晚全台大多數縣市已正式宣布明日繼續停班停課，微風率先喊聲宣布北部7據點7月11日全天暫停營業，接著京站時尚廣場、華泰名品城也宣布明天不營業，等於連續兩天商場都配合停班課不營業。

微風

因應巴威颱風持續影響，微風集團配合地方政府停班停課公告，7月11日（六）各館暫停營業一天。微風以顧客、專櫃夥伴及同仁安全為優先，各館恢復營業時間及最新資訊將於官方網站、官方社群平台公告。

京站

因受颱風影響，為維護全體人員及顧客安全，京站時尚廣場明日7月11日(六）暫停營業。京站時尚廣場以全體同仁及顧客安全為第一優先考量，兩日皆快速決議暫停營業。未來亦將持續以安全為最高原則，儘早對外公告營運資訊，讓同仁及顧客能及早因應。

華泰名品城

因應巴威颱風逐漸接近，考量顧客與全體工作同仁之安全華泰名品城將繼續於7月11日（周六）暫停營業一天。原訂於周六舉辦的「夏夜奇幻巡遊」也將延期辦理。