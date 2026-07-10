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巴威颱風威脅高雄 陳其邁撤離山區1184名居民

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）今晚呼籲民眾明天別有戶外活動。記者林保光／翻攝
高雄市長陳其邁（中）今晚呼籲民眾明天別有戶外活動。記者林保光／翻攝

巴威颱風及外圍環流影響，高雄市長陳其邁今晚主持首次災害應變中心工作會議，根據中央氣象署最新風雨預測，宣布高雄市明天全市停止上班、停止上課，並呼籲民眾避免前往沿海及山區活動，以確保安全。

陳其邁表示，依據最新預報，高雄平地明天平均風力將達5至6級、最大陣風8至9級，沿海地區平均風力更達6至7級、最大陣風9至10級，已符合停班停課標準；雨量方面，平地預估約100毫米，山區累積雨量約340毫米，同樣達到停班停課標準。

陳其邁指出，「明天受風力影響的是在沿海地區，受降雨影響的是在山區」，因應山區可能出現災情，已要求公路局密切監測台20線、台28線及台29線道路狀況，一旦有狀況，將立即採取預防性封閉措施，確保用路人安全。

針對豪雨可能引發土石流，市府已預防性撤離那瑪夏、桃源、茂林及六龜等山區共1184名居民。陳其邁表示，雖然土石流黃色警戒可能於明天凌晨才發布，但市府提前完成撤離，以降低災害風險。此外，市府也針對0625豪雨低窪地區，加強布建移動式抽水機，待積淹水超過防洪標準時，將立即啟動抽水作業。

陳其邁並要求，待颱風影響減弱後，工務局、環保局等單位應立即投入災後復原，優先清除倒塌路樹及障礙物，盡速恢復道路通行；同時提醒低窪地區居民預先完成水閘門及沙包等防災措施。

陳其邁 巴威颱風 高雄

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