聽新聞
0:00 / 0:00
巴威颱風威脅高雄 陳其邁撤離山區1184名居民
受巴威颱風及外圍環流影響，高雄市長陳其邁今晚主持首次災害應變中心工作會議，根據中央氣象署最新風雨預測，宣布高雄市明天全市停止上班、停止上課，並呼籲民眾避免前往沿海及山區活動，以確保安全。
陳其邁表示，依據最新預報，高雄平地明天平均風力將達5至6級、最大陣風8至9級，沿海地區平均風力更達6至7級、最大陣風9至10級，已符合停班停課標準；雨量方面，平地預估約100毫米，山區累積雨量約340毫米，同樣達到停班停課標準。
陳其邁指出，「明天受風力影響的是在沿海地區，受降雨影響的是在山區」，因應山區可能出現災情，已要求公路局密切監測台20線、台28線及台29線道路狀況，一旦有狀況，將立即採取預防性封閉措施，確保用路人安全。
針對豪雨可能引發土石流，市府已預防性撤離那瑪夏、桃源、茂林及六龜等山區共1184名居民。陳其邁表示，雖然土石流黃色警戒可能於明天凌晨才發布，但市府提前完成撤離，以降低災害風險。此外，市府也針對0625豪雨低窪地區，加強布建移動式抽水機，待積淹水超過防洪標準時，將立即啟動抽水作業。
陳其邁並要求，待颱風影響減弱後，工務局、環保局等單位應立即投入災後復原，優先清除倒塌路樹及障礙物，盡速恢復道路通行；同時提醒低窪地區居民預先完成水閘門及沙包等防災措施。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。