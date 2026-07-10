巴威浪高逾6米仍闖警戒區 11人觀浪垂釣挨罰

強颱巴威逼近台灣，部分岸際浪高已超過6公尺，海象惡劣。海巡署今天表示，目前已有14個臨海縣市公告警戒區，但仍有11名民眾違規進入警戒區觀浪、垂釣，海巡人員已依災害防救法開立舉發單，移送地方政府裁處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

海巡署指出，巴威颱風暴風圈逐漸接近台灣本島，風勢、雨量持續增強，岸際風浪變化快速；為降低颱風期間海域事故風險，海巡署已配合航港局啟動滯留船舶淨空措施，岸際單位也同步展開預防性宣導，提醒民眾不要前往海邊觀浪、垂釣或從事水域活動。

不過，海巡署今天巡查發現，仍有民眾無視警戒，進入公告警戒區活動。海巡署表示，地方政府發布警戒區後，民眾若擅自進入，海巡人員將逕行舉發，不再只是勸導。

海巡署也提到，去年7月丹娜絲颱風侵台期間，宜蘭曾發生民眾違規進入公告警戒區捕撈，遭大浪捲入海中溺斃。海巡署表示，颱風期間海象瞬間變化，違規進入岸際警戒區，不只危及自身安全，也會增加救援人員風險。

海巡署表示，將持續加強警戒區巡查及勸離管制，呼籲民眾颱風期間不要前往海邊觀浪或垂釣，也應做好防颱準備，避免一時好奇或僥倖造成危險。