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澎湖縣宣布11日停止上班上課 明迎10級強陣風
中度颱風「巴威」逐步逼近台灣，澎湖地區嚴陣以待，為維護縣民生命財產安全，澎湖縣政府今晚8時宣布，澎湖縣明天停止上班、停止上課，提醒民眾勿靠近岸邊，颱風期間風浪將逐漸增強，非必要盡量避免外出，待在家中落實防颱整備。
根據中央氣象署今天發布的最新颱風警報資料顯示，颱風中心目前正位於鵝鑾鼻東方海面，持續向西北方向移動，氣象署預估，自今天晚間起至明天上午，澎湖地區將面臨平均風力7級、最大陣風高達10級的強風威脅。
澎湖縣政府特別提醒鄉親，隨著颱風逼近，外島風浪將逐漸增強，颱風期間非必要請民眾盡量避免外出，待在家中落實防颱整備，並請持續密切留意颱風的最新動態，以確保自身安全。
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