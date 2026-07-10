蔣萬安颱風假帥照回來了！ 網狂按讚「漆黑中的螢火蟲」：憂鬱眼神深深迷住了我

巴威颱風來襲，台北市長蔣萬安今晚8時在臉書宣布繼續停班停課，由於昨晚蔣萬安宣布停班課，臉書未如以往放上市長「帥照」，有網友笑稱「打破都市傳說」但今天臉書一連放上4張，網友狂讚蔣萬安「帥呆」還奉上深情文字「你那憂鬱的眼神，唏噓的鬍渣子，都深深的迷住了我」。

台北市連放二天颱風假，蔣萬安今晚的臉書，短短不到15分鐘，已經湧入近3千6百個讚，300多則留言。網友說，這才是有責任跟擔當的好市長，周五颱風假放的名正言順，讓平日忙碌的上班族有足夠時間採買糧備糧跟做好防颱準備。

口有網友深情留言，「蔣萬安，你以為你躲起來就找不到你了嗎，沒有用的。你是那樣拉風的男人，不管在什麽地方，就好像漆黑中的螢火蟲一樣，是那樣的鮮明，那樣的出眾，你那憂鬱的眼神，唏噓的鬍渣子，都深深的迷住了我。」