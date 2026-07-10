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新北市易致災區預防撤離685戶1461人 開放紅黃線停車

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天主持防颱整備會議。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天主持防颱整備會議。記者葉德正／攝影

新北消防局指出，依據中央氣象署與新北市天氣團隊情資研判，預估今日深夜至明日凌晨暴風圈會觸及新北，今晚8時至明日晚間8時，山區日雨量達700毫米的超大豪雨等級；明天凌晨風勢及雨勢會再加劇，除了山區可能達到大豪雨或局部超大豪雨等級，平地亦可能達到豪雨到大豪雨等級。

新北市府針對新北237條土石流潛勢溪流（保全戶3690人）、3處大規模崩塌潛勢區（實際居住453人），目前達31條土石流黃色警戒區域及原住民部落，持續預防性疏散撤離685戶1461人。社會局及7行政區區公所開設9處避難收容處所，安置107人。

在交通方面，淡江大橋快車道於本日晚上11時封閉，其餘行人、機車道晚上8時封閉；全市開放紅黃線及172所學校校園停車。另因應雨勢加劇，高灘水位上升，於今日中午12時橫移門及越堤道已經完成封閉，由警察局、交通局規劃疏導動線。

新北市長侯友宜今天在傍晚工作會報指出，巴威颱風持續逼近中，預估入夜後將有較大雨勢。除了市府團隊更要上緊發條外，更提醒市民朋友，請務必避免前往山域、水域及海邊觀浪戲水；外出請防範路樹倒塌與掉落物，並配合各項管制措施。相關防災與停班課最新資訊，請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢。

巴威颱風 新北

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