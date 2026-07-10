中颱巴威持續逼近 北北基桃11日宣布停班課一天

中度颱風巴威持續逼近，臺北市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，於晚上8時宣布11日停止上班及上課。

中央氣象署已於10日5 時30 分發布海上陸上颱風警報。預計颱風暴風圈將於今夜 11 時進入臺灣陸地，且入夜後風雨將越晚越強。中央災害應變中心於第4次工作會報，由指揮官內政部部長劉世芳主持，要求各功能分組務必提高警覺，全力做好山區坍方、落石、土石流、低窪地區積淹水之防範工作。

為因應強風豪雨可能造成的災害，劉世芳指揮官指示，針對入夜後可能達到土石流紅色警戒的桃園市復興區、新竹縣五峰鄉、尖石鄉，以及明天清早預計可能達土石流紅色警戒的苗栗縣南庄鄉、泰安鄉等地區，請地方政府於今晚天黑前執行預先疏散撤離作業，避免半夜視線或路況不佳，致明晨無法撤離。對於慢性病患、洗腎患者及孕婦等需要特別照護的災害弱勢族群，應優先執行撤離，同時，應確認收容安置場所的物資、衛浴設備及緊急醫療資源充足，並在確認居住地區安全無虞前，避免民眾自行返回。