巴威來襲 為何再放一天？蔣萬安發聲了

巴威颱風進逼，凌晨風雨將加劇。台北市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，於晚上8時宣布明（7/11）日停止上班及上課。

台北市長蔣萬安表示，颱風持續逼近北臺灣，根據中央氣象署及氣象團隊預報資料，今天入夜到週六一整天，將是影響臺北市最顯著的時段，風力及雨勢都不容小覷。經過基北北桃四市討論共識，宣布北市明天（7/11）停止上班上課。

蔣萬安說，巴威颱風是近25年來暴風圈最大的颱風之一，除了強降雨之外，強風影響範圍也相當廣，臺北隊不敢掉以輕心，已全面進入戒備狀態。今天一早，他再次主持巴威颱風工作會報，要求台北隊把握風雨來臨前最後的整備時間，再次針對側溝清疏、樹木修剪、招牌廣告物穩固及工地安全等項目全面巡檢。

接著，前往大安區芳蘭路、大同區光能里、士林區社子島抽水站及萬華區華江疏散門，實地確認排水系統、社區防災、抽水設備、疏散門及堤外停車場撤離等各項工作準備就緒。

蔣萬安提醒，風雨已經開始增強，請大家 #待在家 ，做好居家防颱準備、留意最新氣象資訊，和我們一起做好防颱準備。市府團隊會持續堅守崗位、隨時待命，全力守護每一位市民的安全