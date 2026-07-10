颱風巴威逼近 馬祖海空交通7/11全數停航

巴威颱風來襲，台北市長蔣萬安今晚8時在臉書宣布繼續停班停課，由於昨晚蔣萬安宣布停班課，臉書未如以往放上市長「帥照」，有網友笑稱「打破都市傳說」但今天臉書一連放上4張，網友狂讚蔣萬安「帥呆」還奉上深情文字「你那憂鬱的眼神，唏噓的鬍渣子，都深深的迷住了我」。

2026-07-10 20:29