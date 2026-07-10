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颱風巴威逼近 馬祖海空交通7/11全數停航
颱風巴威暴風圈有機會直逼馬祖，連江縣政府交通旅遊局今天傍晚公告，11日全縣海空交通全數停航。
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連江縣政府交通旅遊局晚間發布公告指出，受颱風巴威影響，台馬交通船「新台馬輪」今天晚間航班停航外，11日的島際交通船，包括南竿往返北竿、東引、莒光、大坵，以及東莒往返西莒的航班全日停航。
此外，營運馬祖島際航班的業者南北海運宣布，南竿往返北竿、莒光、大坵12日航班全日停航；鴻宇海運宣布，南竿往返北竿與大坵航班12日全日停航。
營運台馬交通船「台馬之星」的全港通航業今天宣布，12日晚間南竿往基隆夜航航班，因受颱風巴威影響停航。
兩馬小三通方面，交旅局指出，包含國籍與陸籍航商，南竿往中國福建琅岐，以及北竿往福建黃岐的船班11日全日停航。
空中交通方面，交旅局公告，11日南竿與北竿機場班機全數取消。
交旅局強調，將視颱風動向機動調整海空運航班資訊，請旅客隨時注意相關公告，或向馬祖海空運及旅客諮詢專線（0800-888-230）洽詢。
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