「巴威」颱風步步進逼 花蓮預防性撤離逾4000人

颱風「巴威」逐漸接近，花蓮列入陸警範圍，中午過後已明顯感受風力，縣府統計，今天各鄉鎮堰塞湖、土石流保全戶，共撤離4297人。明天持續停班課，東大門夜市暫停營業，知卡宣戲水活動仍舊休園。

林業署花蓮分署今天上午7時發布萬里溪堰塞湖紅色警戒，下游鳳林鎮撤離299人，有44人收容，萬榮鄉撤離599人，145人收容，另有3名患者安置。馬太鞍溪堰塞湖維持黃色警戒，光復鄉預防性撤離1529人，壽豐、卓溪等鄉也啟動土石流保全戶撤離工作。

縣長徐榛蔚下午主持災中應變會議，提醒各單位做好準備，嚴防「巴威」帶來的強風豪雨。縣府表示，台9線萬里溪橋已由公路局管制通行，僅留1車道、鳳林鎮箭瑛大橋白天彈性開放，夜間封閉，西寶大橋預防性封閉，因應交管，呼籲用路人多利用橫向系統，包括中興大橋、台11甲、台11丙等，改道行駛縣道193線及台11線。

南區玉長臨時便道已封閉，崙天、明里兩座通行便道及六十石山產業道路今晚10時起預警性封閉，玉里赤科山產業道路從今天中午12時起就禁止上山，明天視風雨及道路安全評估後再公告開放。

公路局已宣布，台8線中橫公路關原至太魯閣（116.4K~184.5K）路段，今晚6時起預警性封閉，預計明天中午12時開放通行。

縣府提醒，「巴威」颱風預計愈晚風雨愈強，民眾切勿靠近山區、河川及海邊，也不要進入萬里溪堰塞湖警戒區域與馬太鞍溪流域，注意自身安全。