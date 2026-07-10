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不聽勸！硬闖颱風警戒區大玩「風箏衝浪」垂釣 海巡開罰宜蘭桃園11人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
颱風來了還不聽勸，今天有民眾硬闖颱風警戒區大玩「風箏衝浪」及觀浪垂釣，海巡人員在宜蘭及桃園攔查共開單舉發11人，函送縣市政府開罰。圖／海巡提供
颱風來了還不聽勸，今天有民眾硬闖颱風警戒區大玩「風箏衝浪」及觀浪垂釣，海巡人員在宜蘭及桃園攔查共開單舉發11人，函送縣市政府開罰。圖／海巡提供

中度颱風巴威逼近，北部各縣市災害應變中心已提升為一級開設，並公告劃定海岸線警戒區。不料仍有民眾執意涉險，海巡署北部分署今天在宜蘭及桃園攔查11名違規闖入管制區觀浪、衝浪及垂釣民眾，依法開單舉發，將函送縣市政府依相關法令裁處。

隨著颱風逼近，風浪逐漸增強，今天上午海巡第八岸巡隊於桃園觀音海水浴場發現5名民眾，冒著強風大浪從事「風箏衝浪」；海巡人員到場後，多次施放警示並要求起岸，對方卻消極不理，海巡隨即增派執法人員會同大園警分局前往協助，待民眾陸續上岸後，當場依法開單舉發。

另外，宜蘭內埤沙灘、後埤沙灘、烏石漁港及桶盤堀漁港等4處管制區，第一岸巡隊也先後對6名違規觀浪與垂釣客實施舉發，期間內埤沙灘有2名民眾一度情緒激動，對舉發程序表達異議並拒絕簽收通知書，經海巡與警方堅守執法並說明法令後，才配合完成開單。

北部分署強調，發布警戒公告旨在保障民眾生命安全，海巡將持續加強轄區巡查，對違規者絕不寬貸，依「災害防救法」規定，違反者可處5萬元以上25萬元以下罰鍰，呼籲民眾切勿前往海邊、港口等高風險區域，以免以身試法，更拿生命安全開玩笑。

颱風來了還不聽勸，今天有民眾硬闖颱風警戒區大玩「風箏衝浪」及觀浪垂釣，海巡人員在宜蘭及桃園攔查共開單舉發11人，函送縣市政府開罰。圖／海巡提供
颱風來了還不聽勸，今天有民眾硬闖颱風警戒區大玩「風箏衝浪」及觀浪垂釣，海巡人員在宜蘭及桃園攔查共開單舉發11人，函送縣市政府開罰。圖／海巡提供

颱風來了還不聽勸，今天有民眾硬闖颱風警戒區大玩「風箏衝浪」及觀浪垂釣，海巡人員在宜蘭及桃園攔查共開單舉發11人，函送縣市政府開罰。圖／海巡提供
颱風來了還不聽勸，今天有民眾硬闖颱風警戒區大玩「風箏衝浪」及觀浪垂釣，海巡人員在宜蘭及桃園攔查共開單舉發11人，函送縣市政府開罰。圖／海巡提供

巴威颱風 海巡署 衝浪 海水浴場

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