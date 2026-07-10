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淡江大橋今晚封橋…989、990公車改道 988、115觀光公車停駛

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
巴威颱風將至，淡江大橋夕照。記者張文玠／攝影
巴威颱風將至，淡江大橋夕照。記者張文玠／攝影

交通部公路局因應強烈颱風巴威可能帶來強風，淡江大橋將於今晚8時起實施二階段預警性封閉管制，行經淡江大橋的公車路線將同步啟動應變措施。

交通局表示，988板橋快線於淡江大橋封閉期間停駛，請原本搭乘988往返淡水─板橋的民眾改搭乘947及963路線。

989及990機場快線將改道行駛關渡大橋路廊，替代路線不提供上下客，不經淡江大橋，並視實際道路交通狀況機動調整班次及行車時間，以維持基本運輸服務，交通局也提醒因受改道路線影響，行車時間將較平日增加，請民眾預留候車及搭車時間，並留意公車動態資訊。

考量觀光需求降低及行車安全，115八里淡水線、177瑞芳線、731鶯歌線等3路線觀光公車也於颱風期間暫停營運；公車行駛情形將視風雨及道路狀況滾動調整，請民眾出門前先查詢公車動態及最新交通資訊，安全第一。

巴威颱風 淡江大橋

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