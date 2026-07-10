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盧秀燕「30小時颱風假」反轉封神？高雄急跟進 台南鄉民哀號敲碗
巴威颱風來襲，台中市長盧秀燕昨祭出「30小時颱風假」，宣布今晚6時至明天停止上班上課，被網友炸鍋灌爆臉書，沒想出現反轉，高雄市政府今跟進，宣布今晚6時至明天停止上班上課，台南市政府宣布沒跟進，市長黃偉哲IG遭網友留言「比照台中」、「照顧晚班」灌爆，引發網友熱議「盧媽神預測」、「青鳥集體崩潰了！」
今天隨著風雨預測上修，台中白天天氣晴朗，已經有網友稱讚盧秀燕是「神預測」；台中市長盧秀燕今坐鎮消防局災害應變中心，表示自己不是「神預測」，是依專業單位氣象判斷，昨才決定一次公告，台中今晚起連續30個小時停班課。
高雄市政府宣布，今晚6時至明天停止上班上課；台南市宣布，明天停止上班上課。網友不淡定了，有的直呼「盧媽神預測」，也有的猜「青鳥集體崩潰了！」也有台南的網友在市長黃偉哲IG留言「比照台中今晚放假」、「照顧晚班」。
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