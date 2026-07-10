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不斷更新／巴威颱風掀風雨…嘉縣、花蓮等11縣市放颱風假 11日停班課看過來

盧秀燕「30小時颱風假」反轉封神？高雄急跟進 台南鄉民哀號敲碗

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盧秀燕「30小時颱風假」反轉封神？高雄急跟進 台南鄉民哀號敲碗

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今上午赴台中市消防局災害應變中心主持工作會報。記者曾健祐／攝影
台中市長盧秀燕今上午赴台中市消防局災害應變中心主持工作會報。記者曾健祐／攝影

巴威颱風來襲，台中市長盧秀燕昨祭出「30小時颱風假」，宣布今晚6時至明天停止上班上課，被網友炸鍋灌爆臉書，沒想出現反轉，高雄市政府今跟進，宣布今晚6時至明天停止上班上課，台南市政府宣布沒跟進，市長黃偉哲IG遭網友留言「比照台中」、「照顧晚班」灌爆，引發網友熱議「盧媽神預測」、「青鳥集體崩潰了！」

今天隨著風雨預測上修，台中白天天氣晴朗，已經有網友稱讚盧秀燕是「神預測」；台中市長盧秀燕今坐鎮消防局災害應變中心，表示自己不是「神預測」，是依專業單位氣象判斷，昨才決定一次公告，台中今晚起連續30個小時停班課。

高雄市政府宣布，今晚6時至明天停止上班上課；台南市宣布，明天停止上班上課。網友不淡定了，有的直呼「盧媽神預測」，也有的猜「青鳥集體崩潰了！」也有台南的網友在市長黃偉哲IG留言「比照台中今晚放假」、「照顧晚班」。

台南市宣布明天停止上班上課。圖／台南市政府提供
台南市宣布明天停止上班上課。圖／台南市政府提供

台中市政府昨宣布，今天下午6時前正常上班課。圖／台中市政府提供
台中市政府昨宣布，今天下午6時前正常上班課。圖／台中市政府提供

高雄市政府宣布下午6時起山區5區<a href='/search/tagging/2/停班停課' rel='停班停課' data-rel='/2/103564' class='tag'><strong>停班停課</strong></a>。圖／高雄市政府提供
高雄市政府宣布下午6時起山區5區停班停課。圖／高雄市政府提供

巴威颱風 盧秀燕 陳其邁 黃偉哲 颱風假 停班停課

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