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颱風巴威暴風圈明凌晨觸陸 劉世芳：落實預防性撤離、嚴密監控堰塞湖、穩定物價

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
中颱巴威暴風圈預計明天凌晨3時觸陸，中央災害應變中心指揮官劉世芳 ，落實預防性撤離，嚴密監控堰塞湖警戒，穩定蔬果物價。圖／中央災害應變中心提供
中颱巴威暴風圈預計明天凌晨3時觸陸，中央災害應變中心指揮官劉世芳 ，落實預防性撤離，嚴密監控堰塞湖警戒，穩定蔬果物價。圖／中央災害應變中心提供

中度颱風巴威持續逼近，中央氣象署今天清晨5時30分發布陸上颱風警報，預計颱風暴風圈將於明天凌晨3時觸陸， 入夜後風雨將越晚越強。中央災害應變中心指揮官部長劉世芳要求各功能分組務必提 高警覺，全力做好山區坍方、落石、土石流、低窪地區積淹水之防範工作。

劉世芳指出，入夜後可能達到土石流紅色警戒的桃園市復興區、新竹縣五峰鄉、尖石鄉，及明天清早預計可能達土石流紅色警戒的苗栗縣南庄鄉、泰安鄉等地區，提醒各地方政府今晚天黑前執行預先疏散撤離作業，避免半夜視線或路況不佳，致明晨無法撤離。對於慢性病患、洗腎患者及孕婦等 需要特別照護的災害弱勢族群，應優先執行撤離，同時，應確認收容安置場所的物資、衛浴設備及緊急醫療資源充足，並在確認居住地區安全無虞前，避免民眾自行返回。

她表示，目前花蓮萬里溪堰塞湖為紅色警戒、馬太鞍溪堰塞湖為黃色警戒，須持續監測堰塞湖水位並加強預防措施，及時發布警訊，下游橋樑及道路重要路口設置警示看板，執行人車「只出不進」管制措施。另外，受颱風及豪雨影響，農業部持續監控市場蔬果價格，考量市場行情與民生需求，適時輔導連鎖賣場或量販店推出「蔬果優惠專區」，以穩定物價並滿足民眾消費需求。

她強調，預估桃園以北沿海地區及馬祖、蘭嶼、綠島易有12級以上強陣風，各沿海空曠地區與離島亦易有9至11級強陣風，要求中央氣象署持續對強陣風地區發送細胞廣播系統簡訊，提醒民眾注意安全。交通部及NCDR掌握道路通阻與預警性封閉資訊，適時啟動用路人預警機制，海洋委員會持續加強沿海警戒區巡查與勸離管制。

中颱巴威暴風圈預計明天凌晨3時觸陸，中央災害應變中心指揮官劉世芳 ，落實預防性撤離，嚴密監控堰塞湖警戒，穩定蔬果物價。圖／國家災害防救科技中心提供
中颱巴威暴風圈預計明天凌晨3時觸陸，中央災害應變中心指揮官劉世芳 ，落實預防性撤離，嚴密監控堰塞湖警戒，穩定蔬果物價。圖／國家災害防救科技中心提供

巴威颱風 劉世芳 堰塞湖 物價

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