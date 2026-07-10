巴威逼近！竹市已13件災情 高虹安示警嚴防10級以上強陣風

巴威颱風逼近，新竹市災害應變中心今維持一級開設，市長高虹安下午4時30分主持第二次應變會議，要求全面防範10級以上強陣風可能造成的工地、吊車及路樹災情。截至下午4時，竹市已受理13件災情通報，除2件處理中外，其餘均已完成處置。

高虹安表示，自今日7時起至下午4時為止，共受理通報13起災情，主要案件包含路樹傾倒、土石邊坡查看、道路坑洞等。市府在接獲通報後，皆立即啟動跨局處應變機制，目前尚有2件仍在辦理中，其餘案件已由各相關單位處置完畢並解除列管，市府將全力以赴，盡速恢復市容及公共安全。

高虹安指出，雖然巴威颱風最新氣象資料顯示已減弱為中度颱風，但根據氣象署與地方天氣團隊數據分析，其暴風圈對竹市帶來的風雨將相當明顯，絕不可掉以輕心。預估竹市局部風力最高可達10級以上之強陣風，易造成路樹傾倒、大樓建築工程危安等事故。高虹安也要求各機關必須各司其職、緊密協調，以落實各項應變作為。

高虹安也於會議中特別針對強風可能造成的危害做出裁示，各建築工程、吊車、營造工地等必須嚴防因強風導致起重機、鷹架或圍籬傾倒塌陷。若屆時發生量體過大、無法由消防或單一單位第一時間排除，除立即通報都發處等主辦單位或營造廠商及時派員到場外，也須同步通報警察局交通管制與疏導。

此外，針對路樹傾倒等嚴重影響市民人身安全或阻礙交通之要道案件，產發處、養工處等相關單位務必於第一時間迅速出動機具排除，確保救災及交通動線順暢。

高虹安也叮嚀所有第一線執行搶災與防汛任務的警察、消防、清潔隊等各局處夥伴，在風雨中執行任務時「務必把自身安全放在第一位」，唯有救災人員安全，城市才有安全。