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巴威襲新北…淡水、新店防積淹水 烏來、三峽防土石流
巴威颱風來襲，今天傍晚新北市新北市災害應變中心工作會報中，台大氣候天氣災害研究中心指出，依照天氣風險預估雨量，淡水區河口、新店部分道路有積淹水機率，另烏來、三峽可能達土石流紅色警戒，民眾需要慎防。
台大氣候天氣災害研究中心在會中指出，因颱風稍微北移，崩塌中發生率地區有三芝、三峽、平溪、石碇、汐止、坪林、金山、烏來、深坑、新店、瑞芳、萬里、雙溪。
中高發生率有金山、萬里、烏來3區，金山、萬里是新增地區，居民要特別注意。
另台大氣候單位淹水模擬預估，淡水公司田溪蜿蜒處、淡江大橋交界處、新店耕莘醫院周邊、新店捷運站周邊都必須留意，有積淹水可能。
天氣風險公司指出，周六受颱風影響，新北山區日雨量在大豪雨到局部超大豪雨，平地日雨量在豪雨到大豪雨之間。沿海有11-13級強陣風，市區有8-12級強陣風。周六夜間颱風才會逐漸遠離。
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