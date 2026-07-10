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巴威颱風逼近已釀5人受傷 全台預防性撤離2050人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
巴威颱風逼近，全台預防性撤離2050人，中央災害應變中心指揮官劉世芳表示，中央與地方合力做好一切防災準備。圖／中央災害應變中心提供
巴威颱風逼近，全台預防性撤離2050人，中央災害應變中心指揮官劉世芳表示，中央與地方合力做好一切防災準備。圖／中央災害應變中心提供

中度颱風巴威影響台灣的時間為10日至12日，受颱風外圍環流影響，台灣東部、北部、恆春半島和馬祖沿海地區須留意長浪影響，適逢暑假，民眾勿前往海邊觀浪，北海岸地區港口須留意風暴潮，主要強降雨區為北部、東北部及全台山區，須留意短延時強降雨導致積淹水災情，淹水警戒區為宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、 苗栗縣和等7縣市沿海、河口低窪與易淹水區，須注意強降雨造成積淹水。中央災害應變中心指揮官劉世芳指示，中央地方合力防颱。

中央災周應變中心統計，全台有5人受傷，今天凌晨3時，高雄市1名女性因雨天路滑騎車自摔並自行抵達高醫就醫已出院，今天上午10時，花蓮縣有1名民眾防颱準備不慎被車棚壓傷，自行抵達北榮玉里分院就醫已出院；今天上午11時，新北市有民眾割傷，由救護車送台北慈濟醫院就醫今天中午12時，新竹市1位民眾下班途中騎車打滑自摔，救護車送新竹馬偕就醫，今天中午12時，宜蘭縣1位民眾因骨折，自行抵達宜蘭博愛醫院已出院。

氣象署指出，今天白天北部及東北部雨勢漸增，今晚至11日降雨最顯著，各地有大雨或豪雨，尤其北部地區及中部、東北部山區局部豪雨等級以上，預計北部山區最大累積雨量達600至900毫米，12日颱風遠離，雨勢趨緩。

北部、 中部、離島地區及全台沿海空曠地區，坡地災害高風險區，包括基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、 南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣和花蓮縣等13個縣市山區，

內政部指出，截至今天下午2時，進行疏散撤離情況為台北市25人、新北市86 人、花蓮縣1881人、宜蘭縣3人、台南市35人、高雄市20人，共2050人。其中萬里溪堰塞湖周邊的萬榮鄉萬榮村，鳳林鎮長橋里、山興里、森榮里、鳳信里皆已完成撤離，共194人。

衛福部表示，截至今天下午1時，開設收容處所有新北市瑞芳區1處、桃園市復興區5處、新竹縣五峰鄉4處、台中市北屯區1處、台北市士林區1處及花蓮縣鳳林鎮2處、光復鄉7處、萬榮鄉6處，共開設27處收容處所，共收容416人。

交通部指出，預警性封閉5處省道，包括台7甲線百韜橋至勝光路段，台8線關原至太魯閣路段，台9線萬里溪橋，台9丁線蘇澳至東澳路段，台20臨105線梅山口至向陽，其餘正常通行；國際及兩岸航線表定987班次，已取消269架次，國內航線表定270 班次，已取消156架次，海運部分，兩岸4航線、共36 航次停航，國內10航線全部巷停航，共78航次停航。

受<a href='/search/tagging/2/巴威颱風' rel='巴威颱風' data-rel='/2/256852' class='tag'><strong>巴威颱風</strong></a>影響，國家災害防救科技中心表示，東南海域已監測到8.6公尺巨浪，東部、北部、恆春半島及馬祖沿海須留意長浪影響，行駛濱海公路須注意行車安全。圖／中央氣象署提供
受巴威颱風影響，國家災害防救科技中心表示，東南海域已監測到8.6公尺巨浪，東部、北部、恆春半島及馬祖沿海須留意長浪影響，行駛濱海公路須注意行車安全。圖／中央氣象署提供

氣象署指出，今晚至11日降雨最顯著，尤其北部地區及中部、東北部山區局部豪雨等級以上，預計北部山區最大累積雨量達600至900毫米，12日颱風遠離，雨勢趨緩。圖／中央氣象署提供
氣象署指出，今晚至11日降雨最顯著，尤其北部地區及中部、東北部山區局部豪雨等級以上，預計北部山區最大累積雨量達600至900毫米，12日颱風遠離，雨勢趨緩。圖／中央氣象署提供

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