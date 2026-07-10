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巴威北移金山、萬里崩塌風險升高 侯友宜：開始迎戰

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天傍晚主持巴威颱風新北市災害應變中心工作會報。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天傍晚主持巴威颱風新北市災害應變中心工作會報。記者葉德正／攝影

巴威颱風就在家門口，今天晚間至明天整天將是新北市風雨最劇烈時段。新北市長侯友宜今天傍晚主持防颱整備會議表示，最新預報對風雨有所修正，仍是「強風豪雨」，尤其颱風路徑北移後，北海岸金山萬里的坡地崩塌風險大幅升高，要求相關區公所提高警戒，颱風進來了，「現在不是備戰，是要迎戰」。

侯友宜表示，據最新氣象及災害情資分析，今天晚間到明天將是颱風最嚴峻時刻，南側山區仍有超大豪雨等級降雨他上午已與副市長、祕書長及副秘書長到各區公所了解防颱整備情形，現在「不是備戰，而是迎戰」，要求各局處落實各項應變措施。

侯友宜指出，颱風風雨預測略有修正，但仍須嚴防強風豪雨引發土石流及坍方，目前土石流潛勢區已大部分完成預防性撤離，要求各區務必在今晚前完成必要撤離作業，並隨時掌握中央發布的土石流及大規模崩塌警戒資訊。

他提醒，受到颱風路徑北移影響，北海岸地區風險再提高，金山、萬里坡地崩塌發生機率明顯上升，另外烏來、三峽等山區也可能發布土石流紅色警戒。

侯友宜也表示，今天前往視察三鶯線捷運工程及大豹溪周邊防災整備，要求烏來等山區持續與災害應變中心保持密切聯繫，目前已申請國軍118名兵力支援、十輛中輕型戰術輪車，如有需要將立即投入協助救災。

侯友宜也說，淡江大橋將於今晚8時起封閉行人及機車通行，11時起封閉快車道，要求交通局持續掌握交通管制情形，雖然目前河川水位較上午略為下降，但仍須密切注意淡水河口及高灘地水位變化，避免民眾進入。

侯友宜說，除南側山區外，東側貢寮、汐止，以及北側金山、萬里、石門、三芝、淡水等地，都要嚴防強風豪雨造成災情，全面提高警戒。

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