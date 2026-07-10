巴威北移金山、萬里崩塌風險升高 侯友宜：開始迎戰

巴威颱風就在家門口，今天晚間至明天整天將是新北市風雨最劇烈時段。新北市長侯友宜今天傍晚主持防颱整備會議表示，最新預報對風雨有所修正，仍是「強風豪雨」，尤其颱風路徑北移後，北海岸金山、萬里的坡地崩塌風險大幅升高，要求相關區公所提高警戒，颱風進來了，「現在不是備戰，是要迎戰」。

侯友宜表示，據最新氣象及災害情資分析，今天晚間到明天將是颱風最嚴峻時刻，南側山區仍有超大豪雨等級降雨他上午已與副市長、祕書長及副秘書長到各區公所了解防颱整備情形，現在「不是備戰，而是迎戰」，要求各局處落實各項應變措施。

侯友宜指出，颱風風雨預測略有修正，但仍須嚴防強風豪雨引發土石流及坍方，目前土石流潛勢區已大部分完成預防性撤離，要求各區務必在今晚前完成必要撤離作業，並隨時掌握中央發布的土石流及大規模崩塌警戒資訊。

他提醒，受到颱風路徑北移影響，北海岸地區風險再提高，金山、萬里坡地崩塌發生機率明顯上升，另外烏來、三峽等山區也可能發布土石流紅色警戒。

侯友宜也表示，今天前往視察三鶯線捷運工程及大豹溪周邊防災整備，要求烏來等山區持續與災害應變中心保持密切聯繫，目前已申請國軍118名兵力支援、十輛中輕型戰術輪車，如有需要將立即投入協助救災。

侯友宜也說，淡江大橋將於今晚8時起封閉行人及機車通行，11時起封閉快車道，要求交通局持續掌握交通管制情形，雖然目前河川水位較上午略為下降，但仍須密切注意淡水河口及高灘地水位變化，避免民眾進入。

侯友宜說，除南側山區外，東側貢寮、汐止，以及北側金山、萬里、石門、三芝、淡水等地，都要嚴防強風豪雨造成災情，全面提高警戒。