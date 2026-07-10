颱風巴威襲台 中央災害應變中心統計釀5傷

颱風巴威襲台，中央災害應變中心今天表示，越晚風雨越大，呼籲民眾做好防颱，避免外出；颱風已釀5傷，包含騎車路滑自摔、被車棚壓傷等，傷者就醫後已陸續出院。

中央災害應變中心下午召開颱風巴威第4次工作會報暨情資研判會議，由指揮官、內政部長劉世芳主持。

中央災害應變中心統計至下午2時30分，颱風巴威造成5傷，包含騎車路滑自摔、被車棚壓傷、骨折等，傷者就醫後已陸續出院。

經統計至下午2時，全台疏散撤離2050人，因應花蓮萬里溪堰塞湖，針對萬榮鄉萬榮村，鳳林鎮長橋里、山興里、森榮里、鳳信里已完成撤離，共194人。

中央災害應變中心統計全台收容安置部分，至下午1時，收容數為416人，以花蓮縣374人最多，包含光復鄉205人、萬榮鄉125人、鳳林鎮44人。其餘縣市為台北25人、新北17人。

中央災害應變中心表示，受颱風巴威影響，東南海域已監測到8.6公尺巨浪，東部、北部、恆春半島、馬祖沿海須留意長浪，民眾請減少外出且不要前往海邊活動。基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣及離島11日白天將出現12級以上強陣風，須嚴防強風衝擊。

劉世芳說，今晚11時颱風暴風圈會進入台灣陸地，越晚風雨越大，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪爆發，低窪地區慎防積淹水。

她表示，為慎防強風豪雨造成山區土石流形成易致災孤島地區及堰塞湖警戒區，地方政府務必盡早完成預防性疏散撤離，並確保收容安置人員的物資、衛浴及醫療資源，且要確認居住地點安全無虞，才能讓民眾返家。

劉世芳說，持續監測堰塞湖水位，因花蓮萬里溪堰塞湖已為紅色警戒，應在下游橋樑及道路重要路口設置警示看板，管制民眾且人車只出不進。

劉世芳表示，持續加強海域警戒區域勸離管制措施，並透過多元管道宣導民眾避免從事相關活動而發生危險。適逢暑假及週末，民眾避免登山、觀浪等戶外活動，並做好防颱措施，確保自身安全。

依氣象署資料，今天 總累積雨量無明顯增加，評估中南部的水庫不用進行調節性放水，北部水庫審慎評估調節性放水，保護水資源。