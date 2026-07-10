快訊

不斷更新／巴威颱風來襲…屏東也宣布放颱風假 11日全台停班課一次看

煉油廠及時向全球供貨！非洲首富身價飆漲 意外成伊朗戰爭大贏家

陸警範圍再擴大！14縣市列入警戒 最快明清晨暴風圈觸陸

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風巴威襲台 中央災害應變中心統計釀5傷

中央社／ 台北10日電

颱風巴威襲台，中央災害應變中心今天表示，越晚風雨越大，呼籲民眾做好防颱，避免外出；颱風已釀5傷，包含騎車路滑自摔、被車棚壓傷等，傷者就醫後已陸續出院。

中央災害應變中心下午召開颱風巴威第4次工作會報暨情資研判會議，由指揮官、內政部長劉世芳主持。

中央災害應變中心統計至下午2時30分，颱風巴威造成5傷，包含騎車路滑自摔、被車棚壓傷、骨折等，傷者就醫後已陸續出院。

經統計至下午2時，全台疏散撤離2050人，因應花蓮萬里溪堰塞湖，針對萬榮鄉萬榮村，鳳林鎮長橋里、山興里、森榮里、鳳信里已完成撤離，共194人。

中央災害應變中心統計全台收容安置部分，至下午1時，收容數為416人，以花蓮縣374人最多，包含光復鄉205人、萬榮鄉125人、鳳林鎮44人。其餘縣市為台北25人、新北17人。

中央災害應變中心表示，受颱風巴威影響，東南海域已監測到8.6公尺巨浪，東部、北部、恆春半島、馬祖沿海須留意長浪，民眾請減少外出且不要前往海邊活動。基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣及離島11日白天將出現12級以上強陣風，須嚴防強風衝擊。

劉世芳說，今晚11時颱風暴風圈會進入台灣陸地，越晚風雨越大，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪爆發，低窪地區慎防積淹水。

她表示，為慎防強風豪雨造成山區土石流形成易致災孤島地區及堰塞湖警戒區，地方政府務必盡早完成預防性疏散撤離，並確保收容安置人員的物資、衛浴及醫療資源，且要確認居住地點安全無虞，才能讓民眾返家。

劉世芳說，持續監測堰塞湖水位，因花蓮萬里溪堰塞湖已為紅色警戒，應在下游橋樑及道路重要路口設置警示看板，管制民眾且人車只出不進。

劉世芳表示，持續加強海域警戒區域勸離管制措施，並透過多元管道宣導民眾避免從事相關活動而發生危險。適逢暑假及週末，民眾避免登山、觀浪等戶外活動，並做好防颱措施，確保自身安全。

依氣象署資料，今天 總累積雨量無明顯增加，評估中南部的水庫不用進行調節性放水，北部水庫審慎評估調節性放水，保護水資源。

劉世芳 花蓮 巴威 巴威颱風

延伸閱讀

颱風巴威來襲 劉世芳：民眾勿觀浪登山做好防颱

巴威颱風逼近 卓榮泰：花蓮萬里溪等堰塞湖是防颱整備重點工作

巴威來襲政院今開一級應變 海警、陸警時間點一次看

颱風巴威來襲苗縣應變一級開設 嚴防強風土石流

相關新聞

不斷更新／巴威颱風來襲…新竹等8縣市宣布放颱風假 11日全台停班課一次看

中度颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署10日已發布海上、陸上颱風警報，預估今晚至明天白天將是影響最明顯的時段。根據氣象署今天下午4時的風雨預測，有19個縣市風力達標；另外，根據24小時累積雨量預測，則有12個縣市達標，綜合評估共計20縣市...

巴威北移金山、萬里崩塌風險升高 侯友宜：開始迎戰

巴威颱風就在家門口，今天晚間至明天整天將是新北市風雨最劇烈時段。新北市長侯友宜今天傍晚主持防颱整備會議表示，最新預報對風雨有所修正，仍是「強風豪雨」，尤其颱風路徑北移後，北海岸金山、萬里的坡地崩塌風險大幅升高，要求相關區公所提高警戒，颱風進來了，「現在不是備戰，是要迎戰」。

中颱巴威路徑略北修 專家籲別輕忽：將是風害遠大於雨害

中度颱風巴威正逐步逼近，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天下半天至明天白天黃金24小時，將是巴威颱風最靠近台灣的時刻。

北市放颱風假股民哀號？蔣萬安舉這2例「絕對不能輕忽」

颱風巴威逼近，台北市今天停班停課，但影響台北股市休市一天；綠營立委也批評，未達停班停課標準卻宣布放假，「這樣莫名的停班停課，經濟損失要算誰的？」對此，台北市長蔣萬安下午受訪，舉蘇迪勒以及艾利颱風為例，並表示這一次絕對不能輕忽。

花蓮萬里溪堰塞湖何時溢流？巴威颱風雨量預測下修 林保署坦言難判斷

巴威颱風持續接近台灣，關於萬里溪堰塞湖何時溢流，林業及自然保育署花蓮分署原先依中央氣象署預估雨量研判最快明天下午可能溢流，但因最新降雨預測持續下修，花蓮山區4天的預估降雨量200至400毫米，現階段難以掌握溢流確切時間。

巴威颱風來襲卻不聽勸 3遊客高美濕地強行觀浪收勸導單

巴威颱風還未登陸，台中海線地區風雨在今日午後顯著增強，知名景點高美濕地已於昨天預警性封閉木棧道，清水分局為守護遊客安全，今天 現場仍發現有少數不聽勸阻的民眾遊客，兀自前往岸邊「追風觀浪」；高美派出所今日特別增派警力進駐高美濕地，同時強勢巡邏並當場開出3張勸導單；此外，下午梧棲區也驚傳災情，一棵路樹不敵強風吹襲當場折斷，硬生生砸中路邊停放的2部自小客車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。