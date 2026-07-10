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巴威颱風來襲卻不聽勸 3遊客高美濕地強行觀浪收勸導單

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
知名景點高美濕地已於昨天預警性封閉木棧道，清水分局今天現場強勢巡邏並當場開出3張勸導單。圖／警方提供
知名景點高美濕地已於昨天預警性封閉木棧道，清水分局今天現場強勢巡邏並當場開出3張勸導單。圖／警方提供

巴威颱風還未登陸，台中海線地區風雨在今日午後顯著增強，知名景點高美濕地已於昨天預警性封閉木棧道，清水分局為守護遊客安全，今天 現場仍發現有少數不聽勸阻的民眾遊客，兀自前往岸邊「追風觀浪」；高美派出所今日特別增派警力進駐高美濕地，同時強勢巡邏並當場開出3張勸導單；此外，下午梧棲區也驚傳災情，一棵路樹不敵強風吹襲當場折斷，硬生生砸中路邊停放的2部自小客車。

清水分局表示，高美濕地昨日下午發布海上颱風警報時，木棧道入口便已採取預防性封閉措施，全面禁止民眾進入。不料，今日現場仍有零星遊客頂著強風大雨，在岸邊駐足、逗留看海；由於今日中午過後高美濕地風速暴增、海象極度劇烈且瞬息萬變，民眾不顧危險，風雨中硬要前往海邊觀浪，清水警不得不強勢驅離，同時開出3張勸導單。

高美派出所指出，颱風前後高美溼地發生意外的風險極高，增派警力前往高美濕地周邊海岸加強巡邏宣導時，當場發現觀浪群眾逗留後，立即上前嚴厲將遊客全數驅離，警方強調截至目前為止，警方已針對執意逗留的民眾開出3張勸導單，警方提醒民眾，颱風期間切勿前往海邊、港區逗留，以免發生不可挽回的憾事。

不只海岸邊驚心動魄，梧棲市區也因強風發生路樹攔腰折斷驚險突發事故，清水分局表示，今日下午3時許，梧棲區四維路一棵路樹的粗大樹幹，因承受不住巴威颱風帶來的猛烈陣風侵襲，當場攔腰折斷，直接波及並砸中停放在路邊的2部自小客車；警方立刻調派警力奔赴現場，打開巡邏車警示燈進行現場警戒，並全力疏導指揮交通，同步緊急通知相關公務單位到場清理殘枝移除路樹，所幸自小客車僅受到輕微毀損，現場並無任何人員受傷，虛驚一場。

知名景點高美濕地已於昨天預警性封閉木棧道，清水分局今天現場強勢巡邏並當場開出3張勸導單。圖／警方提供
知名景點高美濕地已於昨天預警性封閉木棧道，清水分局今天現場強勢巡邏並當場開出3張勸導單。圖／警方提供

梧棲市區因強風發生路樹攔腰折斷驚險突發事故，路樹的粗大樹幹，因承受不住巴威颱風帶來的猛烈陣風侵襲，當場攔腰折斷，直接砸中路邊的2部轎車。圖／清水分局提供
梧棲市區因強風發生路樹攔腰折斷驚險突發事故，路樹的粗大樹幹，因承受不住巴威颱風帶來的猛烈陣風侵襲，當場攔腰折斷，直接砸中路邊的2部轎車。圖／清水分局提供

高美濕地 巴威颱風

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