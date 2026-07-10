花蓮萬里溪堰塞湖何時溢流？巴威颱風雨量預測下修 林保署坦言難判斷

巴威颱風持續接近台灣，關於萬里溪堰塞湖何時溢流，林業及自然保育署花蓮分署原先依中央氣象署預估雨量研判最快明天下午可能溢流，但因最新降雨預測持續下修，花蓮山區4天的預估降雨量200至400毫米，現階段難以掌握溢流確切時間。

根據監測資料，截至今天下午4時50分，萬里溪堰塞湖水位高程達1077.87公尺，蓄水量約376.04萬立方公尺，約占總容量73%。原本依據颱風期間山區降雨推估，堰塞湖可能在明天下午水位上升並開始溢流，不過隨著氣象預報持續調降集水區降雨量，溢流時間可能會延後。

林保署花蓮分署長黃群策表示，從最新氣象資料觀察，山區預估降雨量持續減少，降雨時程也有延後趨勢，因此目前已無法準確預測堰塞湖何時溢流；即使勉強推估，也可能出現2至5天的誤差，參考價值有限，因此現階段難以提供明確時程。

黃群策指出，未來若中央氣象署解除海上及陸上颱風警報，但堰塞湖仍有機會在24小時內發生溢流，相關單位仍將維持黃色警戒；若預估12小時內可能溢流，則維持紅色警戒，若評估超過24小時內不會發生溢流，才會解除相關警戒措施。

黃群策進一步說明，若堰塞湖預估溢流時間與警戒解除時間僅相差數小時，為求安全仍會維持警戒狀態，至少需確認兩者相隔約一天半以上，才會考慮解除。目前湖區蓄水量已超過7成，即使近期降雨不如預期，只要持續有入流補注，未來幾天仍存在蓄滿並自然溢流的可能性。