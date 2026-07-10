北市放颱風假股民哀號？蔣萬安舉這2例「絕對不能輕忽」

颱風巴威逼近，台北市今天停班停課，但影響台北股市休市一天；綠營立委也批評，未達停班停課標準卻宣布放假，「這樣莫名的停班停課，經濟損失要算誰的？」對此，台北市長蔣萬安下午受訪，舉蘇迪勒以及艾利颱風為例，並表示這一次絕對不能輕忽。

台北市今天停班停課，由於台指期夜盤昨大漲，不少股民在網路哀號。蔣萬安下午視察社子島抽水站受訪，對於民進黨立委邱議瑩表示「莫名的停班停課」？蔣萬安說，他已經說過，這一次主要面對的是25年來暴風圈最大的颱風侵襲北部地區。

他說，北市氣象團隊多次的預測，巴威颱風對於台北市可能造成的災情，相當於2015年蘇迪勒颱風，以及之前的艾利颱風，所以絕對不能輕忽這一次颱風可能對市民朋友造成的重創和影響，所以市府就是嚴陣以待，做好萬全的準備，做最壞的打算。