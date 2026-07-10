快訊

不斷更新／巴威颱風來襲…屏東也宣布放颱風假 11日全台停班課一次看

煉油廠及時向全球供貨！非洲首富身價飆漲 意外成伊朗戰爭大贏家

陸警範圍再擴大！14縣市列入警戒 最快明清晨暴風圈觸陸

聽新聞
0:00 / 0:00

北市放颱風假股民哀號？蔣萬安舉這2例「絕對不能輕忽」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴災害應變中心參加巴威颱風（BAVI）第2次工作會報受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴災害應變中心參加巴威颱風（BAVI）第2次工作會報受訪。記者楊正海／攝影

颱風巴威逼近，台北市今天停班停課，但影響台北股市休市一天；綠營立委也批評，未達停班停課標準卻宣布放假，「這樣莫名的停班停課，經濟損失要算誰的？」對此，台北市長蔣萬安下午受訪，舉蘇迪勒以及艾利颱風為例，並表示這一次絕對不能輕忽。

台北市今天停班停課，由於台指期夜盤昨大漲，不少股民在網路哀號。蔣萬安下午視察社子島抽水站受訪，對於民進黨立委邱議瑩表示「莫名的停班停課」？蔣萬安說，他已經說過，這一次主要面對的是25年來暴風圈最大的颱風侵襲北部地區。

他說，北市氣象團隊多次的預測，巴威颱風對於台北市可能造成的災情，相當於2015年蘇迪勒颱風，以及之前的艾利颱風，所以絕對不能輕忽這一次颱風可能對市民朋友造成的重創和影響，所以市府就是嚴陣以待，做好萬全的準備，做最壞的打算。

台北市長蔣萬安下午視察視察新四號華江疏散門。圖／台北市政府提供
台北市長蔣萬安下午視察視察新四號華江疏散門。圖／台北市政府提供

巴威颱風

延伸閱讀

颱風巴威進逼....北市明停班停課？蔣萬安：照慣例就是晚間8時宣布

放颱風假為選舉連任？蔣萬安：身為決策者絕不能輕忽

防災新思維 未來「一天防災準備假、一天颱風假」？蔣萬安這麼說

2天颱風假有望？蔣萬安透露：希望民眾在周五、周六盡量待在家中

相關新聞

不斷更新／巴威颱風來襲…新竹等8縣市宣布放颱風假 11日全台停班課一次看

中度颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署10日已發布海上、陸上颱風警報，預估今晚至明天白天將是影響最明顯的時段。根據氣象署今天下午4時的風雨預測，有19個縣市風力達標；另外，根據24小時累積雨量預測，則有12個縣市達標，綜合評估共計20縣市...

巴威北移金山、萬里崩塌風險升高 侯友宜：開始迎戰

巴威颱風就在家門口，今天晚間至明天整天將是新北市風雨最劇烈時段。新北市長侯友宜今天傍晚主持防颱整備會議表示，最新預報對風雨有所修正，仍是「強風豪雨」，尤其颱風路徑北移後，北海岸金山、萬里的坡地崩塌風險大幅升高，要求相關區公所提高警戒，颱風進來了，「現在不是備戰，是要迎戰」。

中颱巴威路徑略北修 專家籲別輕忽：將是風害遠大於雨害

中度颱風巴威正逐步逼近，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天下半天至明天白天黃金24小時，將是巴威颱風最靠近台灣的時刻。

北市放颱風假股民哀號？蔣萬安舉這2例「絕對不能輕忽」

颱風巴威逼近，台北市今天停班停課，但影響台北股市休市一天；綠營立委也批評，未達停班停課標準卻宣布放假，「這樣莫名的停班停課，經濟損失要算誰的？」對此，台北市長蔣萬安下午受訪，舉蘇迪勒以及艾利颱風為例，並表示這一次絕對不能輕忽。

花蓮萬里溪堰塞湖何時溢流？巴威颱風雨量預測下修 林保署坦言難判斷

巴威颱風持續接近台灣，關於萬里溪堰塞湖何時溢流，林業及自然保育署花蓮分署原先依中央氣象署預估雨量研判最快明天下午可能溢流，但因最新降雨預測持續下修，花蓮山區4天的預估降雨量200至400毫米，現階段難以掌握溢流確切時間。

巴威颱風來襲卻不聽勸 3遊客高美濕地強行觀浪收勸導單

巴威颱風還未登陸，台中海線地區風雨在今日午後顯著增強，知名景點高美濕地已於昨天預警性封閉木棧道，清水分局為守護遊客安全，今天 現場仍發現有少數不聽勸阻的民眾遊客，兀自前往岸邊「追風觀浪」；高美派出所今日特別增派警力進駐高美濕地，同時強勢巡邏並當場開出3張勸導單；此外，下午梧棲區也驚傳災情，一棵路樹不敵強風吹襲當場折斷，硬生生砸中路邊停放的2部自小客車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。