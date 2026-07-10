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防災新思維 未來「一天防災準備假、一天颱風假」？蔣萬安這麼說

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午視察視察新四號華江疏散門。圖／台北市政府提供
台北市長蔣萬安下午視察視察新四號華江疏散門。圖／台北市政府提供

颱風巴威將襲台，今天有12縣市放颱風假，台北市長蔣萬安今表示，希望所有的市民朋友把握今天「防颱整備日」，也說防災思維，也應該做一些調整。蔣萬安下午受訪，對於是否未來是否都是一天防災準備假、一天颱風假？蔣萬安說，一樣是照現有的機制。

蔣萬安上午赴災害應變中心參加巴威颱風（BAVI）第2次工作會報受訪指出，市府對於台北市面對極端天氣，整體的防災思維，也應該做一些調整。從單純氣象數據的判斷，提升到實質的風險管理，所以不能阻止颱風不來，也沒有辦法預期颱風侵襲不可能造成任何的災情，所以必須嚴陣以待，做好萬全的準備，可以做的就是事前的各項準備工作，把風險降低。

蔣萬安下午視察社子島抽水站受訪，媒體問到未來是否一天是防災準備假、一天颱風假？蔣萬安說，一樣是照現有的機制，也就是前一天晚上8點，聽取之前最新的氣象預測，來宣布隔一天是否停班停課

至於有台北市的百貨公司的美食街，不少民眾在颱風假前往用餐，媒體也問蔣萬安，是不是覺得市民朋友可以趕快回家？蔣萬安說，還是希望所有的民眾，密切掌握整個颱風動態。因為北市氣象團隊多日的預測，今天晚間開始，風雨就會變大。

巴威颱風 蔣萬安 颱風假 停班停課

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