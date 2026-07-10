巴威颱風來襲！金門全面備戰 預估11日午後風雨最明顯

中度颱風巴威持續朝台灣北方海域逼近，雖然金門不在暴風圈警戒範圍內，但外圍環流仍將帶來明顯風雨。金門縣災害應變中心評估最新氣象資料後，決定明日上午8時三級開設，全面啟動防颱整備，並提醒民眾明日下午至12日是風雨影響最明顯的時段，沿海恐有長浪，避免前往海邊及港區活動。

中央氣象署最新資料顯示，今年第9號中度颱風「巴威」目前位於鵝鑾鼻東方約620公里海面，近中心最大風速每秒43公尺、相當於14級風，瞬間最大陣風達16級，七級風暴風半徑已擴大至380公里。

金門縣消防局昨日晚間參加中央氣象署防颱視訊會議後指出，依目前路徑研判，巴威雖不會直接侵襲金門，也不會進入暴風圈，但最接近金門的時間預估落在11日下午。氣象署預估，7月9日至12日累積雨量約100毫米，11日上午6時至中午12時風勢最強，平均風力約4至5級、陣風可達7至8級。

因應颱風可能帶來的影響，金門縣災害應變中心將於明日上午8時三級開設，大金門4鄉鎮及烈嶼鄉公所同步開設，工務處、台電、中華電信、養護工程所、林務所等單位全面待命；距離颱風路徑較近的烏坵鄉則提升為一級開設，加強各項防颱整備。

縣府表示，目前已整合各防救災單位，完成人力、車輛及機具部署，並針對風倒木、道路中斷等可能災情，規劃全縣道路搶通優先順序，確保災害發生時能第一時間投入搶修，維持交通順暢。同時也通知各韌性社區及防災士協會提高警覺，協助地方完成各項防颱準備。

消防局長呂英華表示，各消防分隊已完成救災裝備及器材整備，雖然金門未列入陸上警戒區域，但巴威外圍環流仍可能帶來一定風雨，尤其明日下午至12日影響最為明顯。提醒民眾應提前固定招牌、盆栽及容易被風吹落的物品，修剪樹木枝葉；工地也應加強鷹架、帆布等設施固定，避免強風吹落造成危險。此外，沿海地區可能出現長浪，呼籲民眾暫停水域遊憩及海上作業，不要前往港區、海岸及其他管制區域，以免發生意外。

縣長陳福海表示，已要求台電提前部署防颱人力，持續強化電網韌性及推動電纜地下化工程，希望從源頭降低災害衝擊，減少停電對民眾生活的影響。他也指示消防局持續掌握颱風最新動態，必要時將立即提升應變層級，全力守護鄉親生命財產安全。

金門縣災害應變中心評估最新氣象資料後，提醒民眾明日下午至12日是金門風雨影響最明顯的時段，沿海恐有長浪，避免前往海邊及港區活動。圖／金門縣消防局提供