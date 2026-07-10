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颱風巴威進逼....北市明停班停課？蔣萬安：照慣例就是晚間8時宣布

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午視察社子島抽水站受訪。圖／截至UDN直播畫面
台北市長蔣萬安下午視察社子島抽水站受訪。圖／截至UDN直播畫面

颱風巴威將襲台，今天有12縣市放颱風假，北北基桃4市昨晚宣布今天停班停課。台北市長蔣萬安下午視察社子島抽水站受訪指出，照慣例就是晚間8時，市府會宣布隔天是否停班停課。

蔣萬安表示，同樣的機制，是透過4市（北北基桃）的平台大家討論、交換意見，一樣今天晚上會宣布是否明天停班停課。

媒體也問蔣萬安，今天視察行程很多，而且提前4天前就已經開始，是嚴陣以待？蔣萬安說，不管是中央氣象署和北市的氣象團隊預測，都認為這一次巴威颱風，從氣象圖、路徑一直在變化，速度也是，整個暴風圈七級風暴半徑是380公里，雖然預測接近台灣可能到350公里，還是非常的大。

蔣萬安說，這一次帶來的風勢雨勢，早上氣象團隊也預測，接下來24小時累積雨量，可能最高在市區都達到430毫米。所以確實狂風驟雨，對於市民朋友可能造成的災情，以及受災的風險非常高，所以身為決策者，絕對不能輕忽，非常審慎的來面對這一次颱風造成的影響。

蔣萬安表示，當然不希望颱風造成巨大災情，但是必須要求各單位連日來做好各項的準備工，也呼籲所有的市民朋友來好好的運用這段時間，共同的面對這一次颱風可能帶來的災情。

蔣萬安 停班停課 巴威 巴威颱風

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