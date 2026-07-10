台8線中橫公路梨山至大禹嶺路段 今夜22時起預警性封閉

受巴威颱風強襲影響，山區雨勢持續加劇，依中央氣象署今天下午1時發布最新24小時降雨預報，預估台中市山區累積雨量將驚人達到250至450厘米，公路局谷關工務段評估後，確認雨量已達台8線中橫公路預警性封路的行動值，宣布將於今日夜間22時起，針對「台8線83K至110K（梨山至大禹嶺）」路段實施預警性封閉管制。

谷關工務段指出，考量夜間山區雨勢將持續加大、視線不良，且由於颱風豪雨期間，山區道路極易發生致災性坍方、落石等不可預期的突發路況，整體交通狀況難以掌握，為維護用路人安全，強烈建議用路人非必要切勿強行進入山區道路，公路單位今晚22時起，啟動預警性封路管制後，預計將於明日清晨由工程人員進行朝巡後，視屆時的降雨情形與邊坡穩定度，另行公布具體的開放時間，若造成往來用路人的不便，尚請見諒。

公路局特別呼籲，颱風期間請駕駛朋友務必嚴格遵守各項交通管制規定。有關省道公路最新道路通阻的即時詳情，民眾可多加利用公路局「幸福公路APP」、上「公路局公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/ ）」，或利用「公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/ ）」查詢最新路況，隨時掌握第一手防災交通訊息。